Farid fait le point sur la météo venteuse: "Une amélioration durable à partir de mardi" (vidéo)

Quelles sont les prévisions pour ce dimanche soir et pour les prochains jours en Belgique? On fait le point avec Farid, notre monsieur météo.

Après les gros dégâts provoqués par le passage de la tempête Eunice ce vendredi, de nouvelles rafales de vent sont attendues sur toute la Belgique ce dimanche soir et durant la journée de lundi. Elles pourraient atteindre jusqu’à 125 km/h à la Côte belge et entre 80 et 120 km/h à l’intérieur des terres.

Suite au passage de la tempête Eunice vendredi et en raison des dernières prévisions météorologiques, Farid de Météo-Mons a fait le point sur la situation dans un Facebook Live sur notre page lavenir.net. Il a également répondu aux questions des internautes.

Selon lui, après les fortes rafales et les précipitations attendues entre dimanche soir et ce lundi, nous aurons droit à une amélioration durable à partir de mardi: "On ne parlera plus de coup de vent avant un petit temps, c’est une bonne nouvelle", assure Farid.

Vous n’avez pas pu assister à ce Facebook Live? N’hésitez pas à le visionner ci-dessous.

Et si vous souhaitez envoyer une question météo plus précise à Farid, vous pouvez le contacter via l’adresse: farid-meteo@lavenir.net