Plopsaland investigue la cause de la panne qui a bloqué 9 personnes dans une attraction à 32 m du sol (vidéo)

Le parc d’attractions Plopsaland à la Côte investigue la cause de la panne qui a bloqué, durant plus de cinq heures samedi, neuf personnes dans son attraction "The Ride to Happiness", a-t-il annoncé dimanche.

Le problème ne serait pas dû au mauvais temps.

Les passagers et passagères de ces montagnes russes - cinq Belges, trois Allemands et un Néerlandais - sont restés coincés à 32 mètres du sol entre 18h00 et 23h30. Sur place, les pompiers ont dû déployer une échelle spéciale pour parvenir à atteindre les neuf personnes coincées dans les wagonnets. L’opération de sauvetage a en outre été compliquée par les fortes rafales de vent.

Les neuf passagers avaient ensuite été emmenés à l’hôpital pour y être examinés par mesure de précaution.

Aux journaux télévisés de la RTBF et de la VRT, le CEO de Plopsaland a écarté dimanche le vent comme cause de l’incident. "Nous avons des normes pour envisager la fermeture d’une attraction en fonction de la force du vent. Cette dernière était 25% en dessous du seuil maximal autorisé pour la vitesse du vent", a pointé Steve Van den Kerkhof.

L’attraction reste fermée le temps que la lumière soit faite sur cet incident.