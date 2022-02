Météo ce dimanche: alerte jaune au vent dès 13h, des rafales jusqu’à 120 km/h la nuit prochaine

Le ciel sera très nuageux ce dimanche avec des périodes de pluie ou de bruine, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Il fera doux pour la saison avec des maxima de 7 degrés en haute Ardenne à localement 12 degrés sur l’ouest du pays.

Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort dans l’intérieur des terres avec des rafales de 70 à 80 km/h, le long du littoral fort à très fort avec des rafales de 80 à 90 km/h.

Ce dimanche soir et dans la nuit, une perturbation active traversera le pays avec des fortes précipitations et beaucoup de vent. Les minima seront compris entre -1 et +6 degrés. Des rafales seront possibles entre 90 et 120 km/h.

Une alerte jaune aux conditions venteuses a d’ailleurs été activée par l’IRM entre ce dimanche 13h et ce lundi à 21h. Ce dimanche, l’alerte concerne particulièrement la Côte belge et le nord-ouest du pays.

Le vent soufflera fort entre dimanche et lundi. IRM

Lundi, un flux encore soutenu d’air maritime polaire instable, associé à une nouvelle possible dépression de tempête sur la mer du Nord, sera à l’origine d’un temps encore très agité sur nos régions. Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois nombreux, et donnant lieu à des averses localement intenses; celles-ci pourront par ailleurs être sous forme de grésil et accompagnées d’un coup de tonnerre. En Ardenne, ces averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques cm en Hautes-Fagnes. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent deviendra à nouveau assez fort à fort dans l’intérieur des terres, et très fort à tempétueux au littoral, avec des rafales de 80 à 100 km/ h, mais avec possibilité de bourrasques plus fortes à la côte et sous les averses.

La journée de mardi débutera sous de larges éclaircies en beaucoup d’endroits. Ensuite, une perturbation atlantique atteindra notre pays; le ciel deviendra alors graduellement très nuageux avec, l’après-midi, des pluies à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte fort à parfois très fort.