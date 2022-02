Convoi de la liberté: la police d’Ottawa dit utiliser des substances chimiques contre des manifestants agressifs

Après une nuit marquée par des heurts et plus d’une centaine d’arrestations, la tension est montée d’un cran samedi devant le Parlement canadien.

La police d’Ottawa a affirmé samedi utiliser des "substances chimiques" pour déloger plusieurs centaines de camionneurs "agressifs" qui bloquent encore la ville, après plus de trois semaines de contestation contre les mesures sanitaires. Elle annonce, par ailleurs dans un tweet, avoir arrêté 47 personnes samedi.

"Les manifestants continuent d’être agressifs et de s’en prendre aux officiers", ont tweeté les autorités. "Ils refusent d’obtempérer aux ordres de se déplacer", assurent-elles, précisant avoir utilisé des "substances chimiques" à leur encontre.

Après une nuit marquée par des heurts et plus d’une centaine d’arrestations, la tension est montée d’un cran samedi devant le Parlement canadien.

La police qui encerclait les manifestants et détruisait les vitres de camions afin de mettre fin à leur longue occupation de la capitale, a fait face à des jets de fumigènes et une chaîne humaine.

"Nous vous avons dit de partir. Nous vous avons donné le temps de partir. Nous avons été lents et méthodiques, mais vous vous êtes montrés agressifs envers les agents et les chevaux", ont tweeté samedi matin les autorités de cette ville d’ordinaire très calme. "Compte tenu de votre comportement, nous ajustons notre équipement pour inclure des casques et des matraques pour notre sécurité", avaient-ils ajouté.

Vendredi, plus de 100 personnes ont été arrêtées, dont trois figures du mouvement de contestation, et une vingtaine de véhicules remorqués.

Les autorités ont annoncé samedi avoir arrêté plusieurs personnes munies de feux d’artifices et de fumigènes.

De nombreux camionneurs ont aussi choisi de partir d’eux-mêmes et d’enlever leur poids lourd des rues.

Minimisé au départ par les autorités, ce mouvement dit "Convoi de la liberté", initié fin janvier, est parti de camionneurs protestant contre l’obligation d’être vaccinés pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Mais les revendications se sont étendues à un refus de l’ensemble des mesures sanitaires et, pour de nombreux manifestants, à un rejet du gouvernement de Justin Trudeau.

Après une journée de fermeture exceptionnelle due au contexte sécuritaire, le Parlement a repris samedi ses travaux autour de l’utilisation de la loi sur les mesures d’urgence décrétée par le Premier ministre canadien, qui a par ailleurs convoqué samedi une réunion de crise.