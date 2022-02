JO d’hiver 2022 | Bobsleigh à deux: An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts terminent à la 15e place

Vannieuwenhuyse et Aerts étaient les dernières athlètes belges en lice aux Jeux Olympiques de Pékin.

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont terminé à la 15e place en bob à deux des épreuves de bobsleigh des Jeux Olympiques de Pékin samedi en Chine. La médaille d’or est revenue aux Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi.

Lors du quatrième et dernier run au Centre national des sports de glisse de Yanqing, Vannieuwenhuyse et Aerts ont réalisé un chrono de 1:02.27, le plus mauvais temps de leurs quatre runs. Avec un chrono total de 4:08.58, les Belgian Bullets perdent une place par rapport au troisième run et terminent à la 15e place à 4.62 secondes des championnes olympiques.

Laura Nolte et Deborah Levi remportent l’or avec un chrono de 4:03.96. Elles devancent leurs compatriotes Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt de 77 centièmes de seconde et les Américaines Elena Meyers Taylor et Sylvia Hoffman d’une seconde et 52 centièmes.

Nolte, 23 ans et Levi, 24 ans, remportent le premier titre olympique de leur carrière pour leur première participation aux JO. En 2018 à Pyeongchang, Jamanka, alors associée à Lisa Buckwitz, avait remporté la médaille d’or devant Elena Meyers Taylor qui était elle associée à Lauren Gibbs.

Vannieuwenhuyse et Aerts étaient les dernières athlètes belges en lice aux Jeux Olympiques de Pékin qui se terminent dimanche. Il s’agissait de la dernière course de la carrière de Sara Aerts qui prend sa retraite à 38 ans.

À Pyeongchang en 2018, An Vannieuwenhuyse avait pris la 12e place avec Sophie Vercruyssen juste derrière Sara Aerts et Elfje Willemsen, onzièmes.