Bart Swings après son titre olympique: "Quelle course! Je me suis senti un peu ciblé…"

Médaillé d'argent en 2018, à Pyeongchang, le Louvaniste a décroché l'or à Pékin.

Champion olympique! Bart Swings a décroché une formidable médaille d'or, ce samedi, à Pékin...

Le Louvaniste s'est, en effet, imposé sur la mass-start, dernière épreuve au programme du patinage de vitesse. Et il y a mis la manière! Bart a résisté à l'énorme pression sur ses épaules, prenant ses responsabilités quand les Japonais et les Sud-Coréens ont lancé l'un des leurs à l'attaque. Cette course s'est révélée particulièrement tactique, la plupart des prétendants au podium laissant Bart Swings en tête du peloton.

Mais le Belge ne s'est pas laissé décontenancé, prenant quelques points lors des sprints intermédiaires. L'emballage final fut de toute beauté. À la lutte avec les deux Sud-Coréens Jae Won Chung et Seung Hoon Lee ainsi que l'Américain Joey Mantia, Bart déborda tout le monde sur la droite pour couper la ligne d'arrivée en champion! Et il put alors laisser éclater son immense joie.

"Quelle course! Je me suis senti un peu ciblé… Mais j’éprouvais une telle force dans les jambes que je me suis dit que je ne lâcherais rien. J’avais un train de patineurs, dont tous les sprinteurs, derrière moi. Les Néerlandais ne m’ont pas non plus facilité la tâche. Après le Japonais et le Sud-Coréen, ils ont également attaqué. À trois ou quatre tours de la fin, ce fut le pire pour moi car je voulais préparer mon sprint. Et j’y suis arrivé!”

Bart Swings s'était qualifié pour cette finale de la mass-start en terminant deuxième de la première demi-finale, derrière le Norvégien Ulekleiv, le Chinois Ning prenant la troisième place.

La mass-start, mini-marathon de 16 tours (6.400 m), était la dernière épreuve à laquelle participait Bart Swings, qui s'était auparavant classé 7e du 5.000 m, 13e du 1.500 m et 10e du 10.000 m.

Les autres résultats belges du jour

Sandrine Tas éliminée en demi-finales du départ groupé

Sandrine Tas n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale de la mass-start féminine. L'Ostendaise a pris la 12e place de la deuxième demi-finale alors que seuls les huit premières étaient qualifiées pour la finale. Sandrine Tas, 26 ans, dispute ses premiers Jeux Olympiques. L'Ostendaise, ancienne championne du monde de roller, avait pris la 29e place du 1.500 m, la 28e du 500 m et la 28e du 1.000 m.

Ski de fond: Thibaut De Marre 47e du 50 km (réduit à 30 km à cause de la météo)

Le 50 km de ski de fond des Jeux de Pékin a été raccourci et reporté d'une heure en raison des conditions météo. Le parcours a été réduit à 30 km tandis que le départ, prévu à 14 h (7 h en Belgique) a été reporté d'une heure. "En raison des forts vents et en conséquence des conditions extrêmes dans lesquelles va se dérouler la course, la distance initialement prévue de 50 km a été réduite à 30 km". Un Belge, Thibaut De Marre, était inscrit dans cette épreuve-reine du ski de fond, équivalent du marathon en athlétisme. Il a terminé 47e.