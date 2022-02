Pierre-Olivier Beckers réélu à la commission d'éthique du CIO

Pierre-Olivier Beckers, président du COIB entre 2004 et 2021, a été réélu en tant que membre de la commission d'éthique du CIO.

Pierre-Olivier Beckers, 61 ans, a été réélu pour un mandat de quatre ans au même titre qu'Auvita Rapilla, secrétaire générale du Comité olympique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Beckers occupe ce poste au sein de la commission d'éthique depuis 2014 et avait déjà été réélu lors des Jeux de Pyeongchang en 2018. La commission d'éthique du CIO se charge de mettre à jour le code éthique et inflige des sanctions si nécessaire. Elle compte neuf membres: quatre du CIO et cinq indépendants. Le président de cette commission est Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Le 10 septembre, Beckers avait officiellement quitté son poste de président du COIB, à la fin de son quatrième et dernier mandat. Jean-Michel Saive lui a succédé. Le Bruxellois est à la tête de la commission de coordination des Jeux de Paris en 2024. Pendant sa session, le CIO a également nommé cinq nouveaux membres avec la Slovaque Danka Bartekova, le Français Martin Fourcade et la Suédoise Frida Hansdotter, élus cette semaine à la commission des athlètes. Le Français David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale, a également été élu, tout comme Yiech Pur Biel qui avait participé aux Jeux de Rio en 2016 avec l'équipe olympique des réfugiés.