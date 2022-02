Les concurrents de Bart Swings élogieux: "Il peut tout faire et l'a montré aujourd'hui"

Bart Swings a remporté brillamment la finale du départ groupé samedi aux Jeux Olympiques de Pékin.

Ses adversaires néerlandais, Jorrit Bergsma et Sven Kramer, respectivement neuvième et seizième, n'ont pas tari d'éloges au sujet du Belge à l'issue de la course. Jorrit Bersgma a été impressionné par le Louvaniste. "Swings a couru très fort aujourd'hui", a confié le Néerlandais. "Il peut tout faire et l'a démontré aujourd'hui."

Multiple champion du monde, Sven Kramer chaussait les patins pour la dernière fois samedi. Il abondait dans le même sens que son compatriote Bergsma au moment d'évoquer la course du nouveau champion olympique du départ groupé. "Nous avons essayé d'attaquer plusieurs fois, mais Bart a répliqué à chaque fois. Il était le seul à le faire. Il a ensuite remporté le sprint. Ça en fait un grand vainqueur."

"Je ne suis pas trop sentimental", a poursuivi Kramer, désormais à la retraite. "Aujourd'hui, j'étais surtout concentré sur la course. Mon sentiment est bon. J'ai eu une fantastique carrière. Ça reste une belle manière de terminer. Le sport de haut niveau est très difficile, cela en fait partie."