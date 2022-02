Michel Drucker sur scène en Belgique: "Je suis revenu sur mon canapé, c’est un miracle" (vidéos)

Après avoir retrouvé la télé, Michel Drucker remonte sur scène, à Bruxelles et Mouscron notamment. Pourtant, il y a un an, il frôlait la mort. Rencontre avec la star des animateurs de la télévision française.

Victime d’une septicémie, une bactérie dans le sang, il risquait l’amputation d’une jambe. Il a alors subi une opération à cœur ouvert très risquée. L’animateur de Vivement dimanche a bien failli ne plus être de ce monde. "Je suis un rescapé ", nous confie-t-il sous l’œil attentif d’Isia, sa fidèle chienne Border collier.

À la veille de son retour sur les scènes belges avec son nouveau spectacle De vous à moi , l’animateur et producteur français nous reçoit dans son bureau au Studio Gabriel, à Paris, un lieu à son image, chaleureux, et rempli de souvenirs. Michel Drucker nous raconte la solitude et la douleur rencontrées à l’hôpital en pleine crise sanitaire. Mais il partage aussi et surtout avec nous son amour de la vie et des autres. Rencontre avec l’ami du dimanche.

Vous avez subi une opération cardiaque très risquée. Comment allez-vous aujourd’hui?

Suffisamment bien puisque je viens voir les Belges sur scène dans quelques jours. Je voulais absolument faire un deuxième spectacle parce que le premier avait été un grand succès, inattendu parce que j’avais attendu d’avoir 75 ans pour faire mes débuts sur scène. Puis, j’avais écrit un deuxième spectacle que j’avais joué seulement deux ou trois fois, et il était à peine ébauché que la crise sanitaire est tombée sur le monde entier. J’ai ensuite connu de graves problèmes de santé. J’ai donc réécrit complètement mon spectacle en tenant compte de ce que j’avais vécu. Et sur scène, je parle évidemment de ce long voyage dont j’ai failli ne pas revenir.

Moi qui suis sportif, qui ne bois pas, qui ne fume pas, qui fais attention à tout, (...) je suis tombé des nues.

Vous avez été victime d’une septicémie, une bactérie dans le sang. Vous risquiez l’amputation…

À la suite d’un soin dentaire, j’ai eu une bactérie qui s’est développée sur la valve de mon cœur et a contaminé une partie de mon cœur, la rate, le rein… Et malgré les efforts des cardiologues et des antibiotiques à outrance, au bout d’un mois, la bactérie était toujours sur la valve. Il a donc fallu m’opérer à cœur ouvert. Moi qui suis sportif, qui ne bois pas, qui ne fume pas, qui fais attention à tout, et qui vois des médecins, j’ai eu une vie très disciplinée, je suis tombé des nues. Ça a donc été une très lourde opération qui a duré 10 heures. Et au bout de trois mois, quand j’avais perdu 14 kg, on m’a autorisé à quitter l’hôpital pour aller en rééducation pour reprendre du muscle. Après trois jours, on a découvert un début d’infection de ma cicatrice thoracique, et il a fallu qu’on me réopère à nouveau. Ça a été un long calvaire. En tout, j’ai mis un an à m’en remettre. Mon retour en Belgique, où j’avais joué mon premier spectacle, est très important, ça veut dire que je suis guéri.

Je ne peux pas imaginer que ma vie s’arrête et que je ne reprenne pas mon métier.

Dans votre dernier livre, «Ça ira mieux demain», vous racontez le jour qui a précédé votre opération. «Si ça se passe mal, vous me débranchez, dites-vous au docteur Hagège. Hors de question que je puisse me réveiller avec des handicaps. Vous débranchez. Plutôt mourir que me réveiller sans pouvoir exercer mon métier.»

Ma vie, c’est mon métier. J’ai le goût des autres, le goût des gens. J’appartiens un peu à ce pays. Dans deux ans, à l’occasion des Jeux olympiques de 2024, on va fêter mes 60 ans de carrière, car j’ai commencé en juillet 1964 pendant les Jeux de Tokyo. Donc, je ne peux pas imaginer que ma vie s’arrête et que je ne reprenne pas mon métier. Mais surtout, il était impossible pour moi d’imaginer que je reprendrais mon métier si j’étais handicapé. Et les chirurgiens m’ont dit qu’il y aurait malheureusement des risques de séquelles, mais on ne les connaîtrait qu’au réveil. Donc j’ai dit que, si pendant l’opération, on découvrait que ça se passe mal, vous me débranchez.

Dans la nuit précédant votre opération, vous avez ressenti la présence de votre père dans la chambre d’hôpital. Comment avez-vous vécu ce moment?

C’est très étrange… Moi qui suis fils et frère de médecin, je pensais tout connaître du monde médical et hospitalier, mais j’ai toujours été plutôt un visiteur qu’un visité. Quand je vais à la clinique, c’est souvent pour visiter des copains célèbres qui sont malades. Il y en a que j’ai accompagnés jusqu’à la fin et la liste est longue malheureusement.

Je n’ai pas vu la lumière mais mon père est venu me voir quelques heures avant cette opération. C’est troublant…

Quand j’allais mal, je me suis dit: Et après tout, s’il y a un après, il est peut-être aussi bien que le présent? J’y retrouverais nos invisibles que sont nos chers disparus. Je pense à mon père, j’ai grandi avec lui, c’était un médecin comme on n’en fait plus. Je n’ai pas vu la lumière mais mon père est venu me voir quelques heures avant cette opération. C’est troublant…

Vous aviez un risque sur quatre de mourir pendant l’opération. Vous considérez-vous comme un survivant?

Oui, je suis un rescapé. Je ne voulais pas que ce soit mon heure.

Vous n’êtes pas croyant. Mais sur votre lit d’hôpital, vous avez pourtant pensé qu’il y a une vie après la vie, que vous pourriez retrouver vos amis disparus… Comment l’expliquez-vous?

Dans mon spectacle, je cite Victor Hugo qui citait Saint-Augustin: «Les morts sont des invisibles et pas des absents.» Je me suis vraiment posé la question, il y a peut-être quelque chose après la vie. Si c’est le cas, je vais retrouver Cloclo, Jacques Brel avec qui j’étais très ami, Maurane, Annie Cordy, Joe Dassin, Aznavour, évidemment Johnny, Coluche, Le Luron… Et on va faire une émission extraordinaire en direct de là-haut.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pendant ces longs mois d’hospitalisation?

M’habituer à la solitude. La crise sanitaire nous était tombée dessus, donc j’étais à l’isolement. Pendant des mois, je n’ai vu que des regards puisque tout le personnel hospitalier était masqué. On s’habitue difficilement à la solitude quand notre métier est le contact permanent. Je me suis habitué à la douleur et aux nuits blanches parce qu’on ne dort pas vraiment à la clinique, on gamberge et c’est beaucoup plus bruyant qu’on l’imagine.

Et puis, maintenant, je sais que je reviens d’un endroit d’où je ne devais pas revenir.

Vous n’êtes plus le même homme aujourd’hui?

Je me dis que chaque jour est un cadeau de la vie. J’ai décidé d’apprivoiser le stress, de prendre du recul. Je suis revenu sur mon canapé, c’est un miracle. Les patrons de France Télévisions m’ont attendu un an. Je suis remonté sur scène, le public m’est resté fidèle, ça m’a peut-être encore davantage rapproché de lui… Et puis, maintenant, je sais que je reviens d’un endroit d’où je ne devais pas revenir. J’ai changé de vie, je me repose plus. Je fais beaucoup de sport tous les jours. Le meilleur est à venir!

Vos médecins vous avaient déconseillé de revenir à la télé avant un an et demi. Au bout de six mois, vous étiez de retour. Comment vous êtes-vous senti?

Dans un état second. Mais j’étais stimulé par tous mes copains humoristes qui étaient présents. Je n’étais pas vraiment fatigué. Mais je savais que psychologiquement, c’était important, je l’avais fait.

Quelles étaient vos appréhensions?

La perte de mémoire. Je travaille sans prompteur et sans oreillette. Et tout mon spectacle est basé sur une mémoire qui doit être infaillible.

"Je ne peux pas me passer du public" Vous exercez ce métier depuis 58 ans. Quels sont les secrets de votre longévité? Travailler, prendre du recul tout le temps, être aussi inquiet quand ça marche que quand ça ne marche pas… La veille de mes émissions, j’ai le même stress qu’au début, et je travaille comme si c’était la première émission. Vous avez consacré votre vie à la télé. Avez-vous l’impression d’être passé à côté de certaines choses? Probablement… Je n’ai pas consacré assez de temps à ma famille. Je n’ai pas beaucoup voyagé mais ça ne m’a pas manqué parce que je ne vis que pour mon métier. Pour durer, il faut quand même avoir l’oreille et l’affection du plus grand nombre. Il faut aimer les gens. Et il faut être aimé de nos pairs et de nos juges, et de la profession, et c’est le plus difficile. Il faut être populaire et ne pas sacrifier l’image. Si on ne fait de la télévision que pour le plus grand nombre, on se coupe de ceux qui nous jugent. Donc il faut montrer aux gens ce qu’ils aiment et ce qu’ils pourraient aimer. Finalement, avoir 80 ans aujourd’hui, ce n’est pas si vieux que ça. Le 12 septembre, vous aurez 80 ans. Qu’est-ce que cela vous inspire? Je préfère dire quatre fois 20 ans. Quand mes parents ont eu 80 ans, je pensais qu’ils étaient très âgés. Claude Lelouch a 84 ans, Hugues Aufray chante toujours à 93 ans, Line Renaud a 94 ans… Finalement, avoir 80 ans aujourd’hui, ce n’est pas si vieux que ça. Qu’aimeriez-vous que l’on dise de vous lorsque vous quitterez ce monde? Que j’ai aimé les gens et qu’ils me l’ont bien rendu. Moi je ne peux pas me passer du public. Les rapports les plus émouvants, les rencontres les plus surréalistes, les plus cocasses, les plus improbables, c’est avec le vrai public. De quoi rêvez-vous encore? De faire des kilomètres à vélo, de piloter à nouveau des avions, de vivre encore d’autres émotions… Et de découvrir une troisième génération d’artistes.

«De vous à moi»: le 24/02 à 20h30 au Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre (02 435 59 99 et www.whalll.be) et le 27/03 à 17h au Centre Culturel Marius Staquet à Mouscron (056 860 160 et billetterie.staquet@mouscron.be).