Farid répond à votre question météo: quand va se calmer la tempête Eunice?

La question du jour à Farid est celle de Laurie de Bernissart (Hainaut): "Salut Farid, je me marie demain et j’espère que le vent se calmera un peu. Tu en penses quoi pour ce samedi? Merci d’avance!". Farid lui répond et donne son bulletin du week-end.

Bonjour Laurie et félicitations pour cet heureux événement. De plus, j’ai de bonnes nouvelles pour toi puisque le soleil reviendra en matinée de samedi avec moins de vent (35-50 km/h de sud-ouest). Il fera néanmoins assez froid avec 1 à 3°C et une gelée blanche possible. Fin de matinée et début d’après-midi, le vent va doucement se renforcer avec du 55-60 km/h à l’approche d’une nouvelle perturbation pluvieuse qui abordera ta région vers 16-18 H. Malheureusement, un nouveau coup de vent est prévu de 18 à 23H avec 75 à 85 voire 90 km/h de l’ouest au centre, le sud restant légèrement en retrait. Matinée toutefois très agréable pour ton mariage!

Et sur le reste du pays?

Enfin, le calme reviendra avec moins de vent et du 35 à 50 km/h et même de belles éclaircies (nuages bas sur le sud de l’Ardenne et la Gaume). En cours de matinée, un voile de nuages arrivera des Flandres mais il fera toujours très lumineux et agréable.

L’après-midi, le vent montera à nouveau et le ciel se couvrira excepté sur le sud-est qui verra les éclaircies résister encore un peu. Maximas de 4 à 8°C et on atteindra 65-70 km/h de secteur sud-ouest dans l’intérieur et à nouveau 80 à 90 km/h au littoral fin d’après-midi où une zone de pluie arrivera vers 14-16 H. Ces pluies assez actives atteindront un axe Hainaut-Brabants-Bxl vers 16-18H et le sud en début de soirée. bonnes pluies et à nouveau pic venteux de 17H à 23H (moins fort qu’aujourd’hui mais tout de même 75 à 90 km/h).

Un autre coup de vent est attendu dimanche surtout l’après-midi et le soir avec à nouveau 75 à 90 km/h cette fois-ci sur tout le pays!