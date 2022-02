Le débrief du jour: La tempête Eunice secoue la Belgique | Décès d’un bébé blessé dans une crèche | Perpétuité pour Nordahl Lelandais

La tempête Eunice fait des dégâts en Belgique; Les craintes d’une intervention russe en Ukraine à leur comble; Un bébé blessé dans une crèche est décédé... Voici ce qu’il fallait, entre autres, retenir de l’actualité de ce vendredi 18 février 2022.

1 Toits arrachés, blessés graves: la tempête Eunice fait des dégâts en Belgique

La tempête Eunice secoue la Belgique ce vendredi, avec des rafales jusqu’à plus de 130 km/h.

Trafic ferroviaire interrompu sur une partie du pays, écoles fermées, dégâts et blessés graves: on fait le point sur l’évolution du passage de la tempête sur le pays et dans vos régions.

Suivez notre direct.

2 Tempête Eunice en Wallonie: une grue s’est abattue sur le nouveau bâtiment de l’hôpital CHwapi à Tournai

La tempête Eurnice a commencé à traverser, vers 14h ce vendredi la Wallonie picarde. De premiers incidents sont survenus. Dont un très sérieux: une grue s’est effondrée sur le nouveau bâtiment du CHwapi, le centre hospitalier tournaisien.

3 Les craintes d’une intervention militaire russe en Ukraine à leur comble

Les craintes d’une intervention militaire russe en Ukraine se sont encore accentuées ce vendredi avec la multiplication des heurts entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, un scénario de "provocations" selon les Etats-Unis.

4 Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais condamné à la réclusion à perpétuité

La cour d’assises de l’Isère a condamné ce vendredi Nordahl Lelandais à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de la petite Maëlys en août 2017.

5 Un bébé blessé dans une crèche gantoise est décédé

Une petite fille de six mois qui avait été grièvement blessée mercredi alors qu’elle se trouvait à la crèche communale de Mariakerke (Gand) a succombé à ses blessures, a indiqué ce vendredi le parquet de Flandre orientale.