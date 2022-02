1B Pro League: Lierse-Westerlo reporté à cause de la tempête Eunice

La rencontre d’ouverture de la 21e journée de 1B Pro League entre le Lierse et Westerlo vendredi soir a été reportée à cause de la tempête Eunice, a annoncé la Pro League vendredi.

"Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des joueurs, collaborateurs et spectateurs, le match Lierse-Westerlo de ce soir est également reporté",a précisé la Pro League sur Twitter.

Plus tôt vendredi, l’instance du football professionnel belge avait aussi confirmé le report de la rencontre entre La Gantoise et Seraing en D1A. Une partie du toit de la Ghelamco Arena s’est envolée à cause des fortes rafales de vent à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre d’ouverture de la 28e journée de D1A.