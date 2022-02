JO 2022: accueil chaleureux pour la patineuse Kamila Valieva à son retour à Moscou

Un peu plus de 24h après la fin du programme libre de patinage artistique au cours duquel elle a craqué et pris une décevante 4e place, Kamila Valieva a regagné sa Russie natale.

Selon des images diffusées par des media russes, elle a été accueillie chaleureusement, avec des fleurs et des applaudissements, à son arrivée à l’aéroport Cheremetievo de Moscou par des dizaines de fans venus acclamer cette jeune athlète de 15 ans.

Kamila Valieva a été testée positive à la trimetazidine, un traitement cardiaque, en décembre. Il s’agit d’un produit inscrit depuis 2014 sur la liste des substances interdites établie par l’Agence mondiale antidopage (AMA) parce qu’il peut favoriser la circulation sanguine. La patineuse a avancé avoir été involontairement en contact avec ce produit via un médicament pris par son grand-père. Le tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé de ne pas l’exclure de la compétition olympique, sans se prononcer sur le fond du dossier.

Quoiqu’encore très jeune, Valieva s’impose comme la figure de proue du patinage artistique mondial et détient le record du monde en programme court (90.45), au programme libre (185.29), ainsi qu’en combiné (272.71). Elle est donc déjà considérée comme la meilleure patineuse de l’histoire. À Pékin, elle était en tête après le programme court mais le stress lui a ensuite enlevé ses moyens et, durant le programme libre, elle a accumulé les erreurs, devant ainsi quitter ses premiers JO sur une note décevante et le moral bas.