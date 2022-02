Tour d’Andalousie: la 3e étape pour le jeune Américain de 19 ans Magnus Sheffield

L’Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a remporté la 3e étape du Tour d’Andalousie (2.Pro) disputée sur 153,2km entre Lucena et Otura vendredi en Espagne.

En costaud, en prenant les devants dans les derniers hectomètres, Sheffield, 19 ans, a devancé l’Australien Simon Clarke (Israël - Premier Tech), 2e, Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), 3e, pour conquérir la première victoire de sa carrière.

Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), 5e, et Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl) sont aussi dans le top 10 côté belge selon le classement diffusé par les organisateurs.

Vainqueur la veille, l’Italien Alessandro Covi (UAE Team Emirates), à l’avant et dans le bon groupe, termine 7e et conserve son maillot jaune de leader au classement général. Dries Devenyns et Steff Crass (Lotto Soudal) restent 4e et 5e à dix secondes.

Quatre Espagnols avaient pris la poudre d’escampette pour composer l’échappée du jour: Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA), Ibai Azurmendi et Xabier Isasa (Euskaltel - Euskadi) ainsi que Juan Antonio Lopez-Cozar (Burgos-BH), mais un groupe d’environ 25 coureurs, dont 5 coureurs d’INEOS Grenadiers, s’est formé pour se retrouver devant à 30 kilomètres de l’arrivée à l’issue des deux dernières difficultés de la journée.

Ce groupe a résisté aux tentatives de retour du peloton mais s’est disloqué à 2,5 km de l’arrivée en raison d’une chute. Magnus Sheffield, opportuniste, en a profité pour attaquer et filer vers la victoire.

Samedi la 4e étape conduira le peloton de Cúllar Vega à Baza sur 167.4 km à la veille de l’arrivée dimanche à Chiclana de Segura.