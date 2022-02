Tempête Eunice: un homme grièvement blessé après avoir été percuté par un panneau solaire

L’homme a été retrouvé inconscient et a dû être réanimé sur place par les services de secours, avant d’être transporté à l’hôpital, a indiqué la police locale de Gand (image d’illustration) AFP

Un homme a été grièvement blessé, vendredi, dans la section gantoise de Sint-Denijs-Westrem, et se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté à la tête par un panneau solaire qui s’était envolé à cause des vents violents.

L’incident s’est produit dans une habitation de la Poortakkerstraat. L’homme a été retrouvé inconscient et a dû être réanimé sur place par les services de secours, avant d’être transporté à l’hôpital, a indiqué la police locale de Gand.

Les pompiers de la zone de secours Centrum sont attelés à fixer les autres panneaux solaires encore sur le toit.

Des nuisances ont également été signalées sur l’autoroute E40 à hauteur de Sint-Denijs-Westrem en raison d’un arbre sur la chaussée.