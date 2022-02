"Top Chef": Elliott, premier belge éliminé (vidéo)

Il ne reste plus que deux Belges dans "Top Chef". Le Bruxellois Elliott van de Velde a fait les frais d’une machine sans pitié.

Les Belges étaient en nombre lors de cette première émission de la 13e édition de Top Chef: trois candidats, Arnaud, Elliott et Logan ont fait tout ce qu’ils ont pu pour intégrer l’une des quatre brigades.

Malheureusement pour le Bruxellois Elliott, il n’aura pas réussi à convaincre un des quatre chefs. "Je suis arrivé épuisé au concours, avec une grosse pression cérébrale et un surplus d’idées, explique-t-il. J’ai voulu retranscrire tout ce que je fais dans ma cuisine mais dans un format qui ne me convient pas du tout."

Effectivement, la pression des caméras, des questions des chefs et de la montre; ça fait beaucoup de choses à gérer lorsqu’on doit rester concentré pour réaliser une recette. "Pendant que vous travaillez, il y a quatre journalistes qui vous posent des questions pour pouvoir construire un sujet sur vous et ça, ça m’a vraiment compliqué la tâche. Quand je cuisine, j’aime bien prendre mon temps, être au calme, assurer les finitions, la présentation… Tout ça m’a manqué."

«Un niveau incroyable»

Pourtant, Elliott van de Velde qui a fondé l’ASBL Hearth Project (association qui récupère des invendus, les transforme et les distribue à un public précarisé) possédait tous les atouts pour y arriver, même si le niveau de cette 13e saison semble très élevé. "Le niveau technique est incroyable cette année. Honnêtement, j’étais le plus faible en technicité. Je me suis retrouvé face à des gars qui sont tous passés par des brigades et des grands noms. Moi, je ne cuisine que depuis six ans et j’ai appris beaucoup tout seul. Ça n’est pas le même monde."

Mais, le cuisinier ne garde aucune amertume et est, au contraire, heureux d’avoir rencontré des chefs qui partagent ses valeurs et son envie de partager une cuisine durable. "Des chefs comme Ambroise, Thibaut, Renaud, Ellis ou Wilfried sont ce que j’appelle des “conscious chefs”: des cuisiniers avec une conscience environnementale et ça me parle beaucoup. C’est vraiment cette démarche-là que je veux développer dans ma cuisine."

Il ne reste donc plus que deux Belges en lice mais Elliott est confiant: "Logan a un niveau extraordinaire. C’est un cuisinier que je suivais déjà sur Instagram avant de le rencontrer à Top Chef. Et, Arnaud a clairement le niveau aussi. Ils ne vont pas se laisser faire!"