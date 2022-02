Tour des Alpes Maritimes et du Var: victoire au sprint dans la première étape pour Caleb Ewan

L’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) s’est adjugé au sprint la première étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var cycliste (2.1) disputée sur 176,3km entre Saint Raphaël et La Seyne-sur-Mer vendredi dans le sud de la France.

Trois difficultés de 3e catégorie ont rythmé cette première journée dévolue au sprinteur. Ce dont a profité Ewan pour ajouter un 54e succès à son palmarès, le 2e cette année après une étape du Tour d’Arabie saoudite. L’Australien a terminé devant deux Français Anthony Turgis (TotalEnergies), 2e, et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), 3e. Premier Belge, Tim Wellens (Lotto Soudal) est 12e.

Il s’agissait aussi de la première course de la saison pour Peter Sagan (TotalEnergies), qui a rejoint la formation française après cinq ans chez BORA-hansgrohe. Le Slovaque a terminé à plus de cinq minutes.

La 54e édition de cette course de trois jours se poursuit samedi avec un tronçon de 149,1km entre Puget - Théniers et La Turbie. L’arrivée sera jugée dimanche à l’issue d’une 3e étape de 112,6km entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc.

L’année dernière, la victoire finale était revenue à l’Italien Gianluca Brambilla.