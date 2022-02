WRC: le rallye d’Ypres de nouveau au calendrier du championnat du monde WRC

Le rallye d’Ypres sera de nouveau au calendrier du championnat du monde des rallyes cette année, ont indiqué vendredi les organisateurs du rallye.

Le rallye d’Ypres sera la 9e manche du championnat du monde WRC et aura lieu du 19 au 21 août.

C’est la deuxième année de suite que l’épreuve flandrienne est intégrée au calendrier du WRC. L’année dernière, le rallye d’Ypres était devenu la première épreuve du championnat du monde des rallyes organisée en Belgique et avait été remporté par Thierry Neuville (Hyundai).

Le rallye d’Ypres avait déjà été ajouté au calendrier 2020 du WRC qui avait été modifié à cause de la pandémie de coronavirus, mais avait cependant été annulé à cause de la deuxième vague de Covid-19.

«La récompense des efforts fournis l’an dernier»

"Au calendrier provisoire du WRC, la 9e manche était programmée pour le week-end du 19 au 21 août mais le nom de l’épreuve n’était pas encore inscrit", raconte Alain Penasse. "Il y avait plusieurs candidats à cette place. Il y a quelques semaines de cela, nous avons été contactés par le promoteur pour savoir si nous étions candidats. Tant Wolf Oil, partenaire du FIA World Rally Championship, qu’Ardeca, principal sponsor de l’épreuve yproise, ont oeuvré afin de rendre possible cette deuxième inscription d’une manche belge au championnat WRC. En tant que Club, nous sommes ravis de voir revenir à Ypres le championnat du monde des rallyes. C’est la récompense des efforts fournis l’an dernier par tout le club, les bénévoles, nos partenaires et les autorités locales afin que la première édition soit un succès".

Le format de la course va vraisemblablement être adapté. "Il est encore trop tôt pour prendre une décision définitive mais nous prévoirons bien cette fois un podium pour mettre l’ambiance sur la grand-place avant le départ", dit encore Alain Penasse. "Nous organiserons aussi cette année une compétition annexe pour les catégories nationales et les véhicules ancêtres, ceci afin que toutes les catégories du championnat de Belgique soient représentées".

Pour la ville d’Ypres, pouvoir accueillir le championnat du monde des rallyes est un honneur. "Nous sommes évidemment flattés de pouvoir à nouveau recevoir le WRC", avoue la bourgmestre Emmily Talpe. "Cela démontre que l’organisation, la ville et l’entourage plus large de l’événement ont plu l’an dernier. Accueillir pour la deuxième fois une manche du championnat WRC va renforcer la visibilité d’Ypres en tant que ville de rallye en Belgique comme à l’étranger. Et ce, non seulement aux yeux des amateurs de sport automobile mais aussi pour l’horeca, le secteur du logement et, plus généralement, pour l’attractivité de la région. Tant à court terme, pour les touristes du week-end, qu’à plus long terme. L’édition de l’an dernier a été un beau succès en termes de citymarketing".