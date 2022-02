Tempête Eunice: le point sur les remises province par province

Le vent et la pluie liés à la tempête Eunice qui frappe actuellement la Belgique affectent le déroulement de certaines rencontres ce week-end.

Le point province par province

Hainaut

Equipes premières: pas encore de remise

Jeunes/réserves/vétérans: remise générale de tous les matches officiels et amicaux. Pour ces derniers, s'ils étaient programmés en salle ou sur synthétique, ils peuvent avoir lieu. Les rencontres du Groupement Corporatif du Centre et Mons Borinage et du Groupement Corporatif de Charleroi sont également remises.

Liège

Equipes premières: pas encore de remise. Une décision concernant les matches d’équipes premières Hommes et Dames sera prise au plus tard ce dimanche 20 février à 10 heures.

Jeunes/réserves/vétérans: remise générale des matches officiels et amicaux pour les équipes de jeunes, réserves et de la RIL. Seuls les matches amicaux sur terrains synthétiques sont autorisés pour autant qu’ils soient annoncés.

Luxembourg

Equipes premières: pas encore de remise. Une décision concernant une éventuelle remise générale des matches de premières hommes et dames pourra encore être décidée ce vendredi 18/02 à 16h au plus tard.

Jeunes/réserves/vétérans: remise de tous les matches officiels et amicaux. Sont seuls autorisés, les Tournois en salle et les matches amicaux sur terrain synthétique pour autant qu’ils aient été annoncés.

Namur

Equipes premières: pas encore de remise

Jeunes/réserves/vétérans: remise générale de tous les matches officiels, jeunes et réserves, à l’exception des équipes premières masculines et féminines. Tous les matches amicaux sont annulés à l’exception des matches se déroulant sur terrain synthétique ou en salle

Brabant/BruxellesPas encore d'information à l'heure actuelle