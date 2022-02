À l’approche de la tempête Eunice, le port de Zeebruges suspend ses activités

Tempête Eunice en Belgique: Le port de Zeebruges se met en pause, ce vendredi après-midi.

Le port de Zeebruges se met en pause, ce vendredi après-midi, alors que la tempête Eunice approche, a indiqué la porte-parole de l’établissement, Joke Swyngedouw.

Les bateaux ne peuvent plus y entrer et les camions ne peuvent plus circuler sur les quais.

"Il est trop dangereux d’effectuer certaines activités au plus fort de la tempête", a précisé la porte-parole.

Les retards causés par la tempête ne devraient pas être trop importants, selon le port. "Nous nous attendons à un pic court mais très puissant et espérons une reprise rapide pour limiter les retards (...) Nous allons tout dégager aussi vite que possible."