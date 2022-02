Tempête Eunice: pourquoi l’IRM ne peut pas mesurer la vitesse du vent dans votre commune

La Belgique retient son souffle avant l’arrivée de la tempête Eunice en Belgique. Mais vous ne pourrez pas connaître la vitesse du vent sur votre commune.

Alors que le vent pourra souffler jusqu’à 120km/h ce vendredi dans plusieurs provinces en Wallonie et que la SNCB va suspendre une partie de son trafic durant cette après-midi, vous ne pourrez pas connaître la vitesse du vent qui aura touché votre commune.

C’est ce qu’a expliqué ce vendredi matin David Dehenauw, de l’IRM: "Nous n’avons pas d’anémomètre IRM dans chaque commune. Il se peut donc qu’il y ait des coups de poing plus ou moins lourds que prévu. En cas de précipitations, on peut utiliser le radar pour boucher "les trous du réseau de surveillance" et vérifier par commune ce qui est tombé. Ce n’est pas possible en rafales car le radar (ou tout autre instrument) ne mesure pas le vent à 10m de hauteur comme l’anémomètre. Nous n’avons donc jamais un aperçu des mesures de vent par commune."