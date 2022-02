Le numéro 1722 reste activé face à la tempête Eunice

Le numéro d’appel 1722, qui concerne les interventions de pompiers non urgentes, reste activé.

C’est ce qu’indique le SPF Intérieur ce vendredi matin alors que la tempête Eunice s’apprête à balayer la Belgique cet après-midi. Le numéro avait été activé dès mardi à la suite d’un avertissement de mauvais temps émis par l’Institut royal météorologique (IRM).

Le 1722 a pour but d’éviter que les numéros d’urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger".

Les centrales d’urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. "Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en premier. Pendant une tempête ou une inondation, ils doivent traiter de nombreuses demandes en même temps", souligne le service public fédéral. "Faites donc preuve de patience et ne rappelez pas pour savoir quand les secours vont arriver", demande-t-il.

L’activation du numéro 1722 est préventive lorsqu’une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l’avertissement et de l’ampleur des dégâts éventuels, rappelle le SPF Intérieur.

La Belgique a été placée en code orange. "Entre vendredi 14-15h et 18-19h, nous attendons une forte tempête par vent de sud-ouest (10 Beaufort) et éventuellement une très forte tempête (11 Beaufort) très temporaire et locale attendue le long de la mer du Nord", a indiqué le météorologue David Dehenauw sur Twitter.