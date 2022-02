Les Chemical Brothers feront vibrer la Raffinerie Tirlemontoise lors du Suikerrock 2022

"Hey Boy Hey Girl", le duo électro The Chemical Brothers enflammera la Raffinerie Tirlemontoise samedi 30 juillet pour le retour du festival Suikerrock, après une édition alternative l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Outre ce premier (grand) nom pour l’été 2022, un show laser saupoudré d’images vidéos et d’effets spéciaux ravira les yeux des festivaliers, dévoile l’organisation vendredi par communiqué.

Après avoir déjà foulé les scènes de Coachella en Californie, de Glastonbury sur leur terre natale et de Rock Werchter, les Anglais posent leurs valises et leurs beats à Tirlemont. Dans leurs malles, ils emporteront les tubes ("Galvanize", "Block Rockin’Beats", "Do it again" ou encore "Gotta keep on") et collaborations (avec Noel Gallagher, notamment) qui font leur renommée depuis plus de 25 ans.

Un son et lumière enveloppera également de néons le décor industriel de la raffinerie brabançonne, qui retrouvera la foule après un festival allégé en 2021, baptisé "Factory of Sweetness". L’événement, qui se déroulera du 28 au 31 juillet 2022, quitte donc la Grand-Place de Tirlemont pour s’ex-centrer.

En mai dernier, "Factory of Sweetness" avait pu accueillir entre 2.000 et 3.000 personnes par jour.