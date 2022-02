Voyager plus, travailler 4 jours, des sex-toys pour hommes, un meuble époxy,… l’actu de la semaine pour les 55 ans et +

Moins de restrictions pour les voyages, des maisons de retraite pas toujours safe, des week-ends prolongés avec la semaine de 4 jours, une nouvelle arnaque téléphonique, des idées de déco ou de cinéma… tout ce qui fait l’actu qui vous intéresse cette semaine est à découvrir ci-dessous.

Billet Pour nos poilus, c’est pas les vacances… La semaine passée, nous sommes partis en vacances. Avec une solution toute trouvée cette année: mettre Roxy, une adorable chienne Munsterlander, en pension chez notre fille. Une maison à la campagne, un grand jardin qu’elle connaît bien pour y avoir régulièrement chassé le lapin, une jeune couple qui adore les animaux… Sauf que l’endroit idyllique est aussi la demeure de deux chats, jusqu’il y a peu uniquement habitués à vivre en appartement. Et qui n’ont jamais vu un vrai chien de chasse de près ou de loin. Le premier contact a donné le ton: un battement de cil, une oreille qui bouge et Roxy bondit (heureusement je la tenais fermement), Krack file au grenier rejoindre Lip, laissant au passage la trace de sa peur sur les escaliers! Oups… Là me reviennent toutes ces expressions qui auraient dû m’avertir: s’entendre comme chien et chat, se regarder en chien de faïence, les chiens ne font pas des chats (mais aiment les poursuivre!)… Et comme il faisait un temps à ne pas mettre un chien dehors, Les trois poilus se sont guettés toute la semaine, à distance plus que raisonnable et ne dormant que d’un œil. À notre retour, si Roxy, Lip et Krack avaient pu parler, ils nous auraient sûrement lancé un rageur "eh quoi? Vous aviez d’autres chats à fouetter? Pour nous, c’est pas des vacances ça!".

Dans l’actu

Covid: levée de nombreuses restrictions sanitaires chez nos voisins

Un certain nombre de pays proches de la Belgique lève une bonne partie de leurs restrictions sanitaires mises en place à cause du covid. Nous faisons le point sur vos conditions de voyage en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Suisse et en Autriche

Le mal-être profond des médecins généralistes

Si nombre d’entre nous aspire à voir le bout du tunnel de la pandémie, les médecins, eux, sont au bout du rouleau. 35% des généralistes ont envisagé une reconversion ou une retraite anticipée. Une enquête alerte sur les conséquences du covid sur la profession, qui a des répercussions sur leur patientèle.

Il fera bon se promener à Namur

Habitant ou visiteur, il devrait être plus agréable dans le futur de se promener à Namur. Le centre piétonnier sera aménagé de "jalons", soit du mobilier, des œuvres d’art, des animations urbaines, de la verdure… pour proposer une offre plus attractive aux Namurois et aux touristes.

Arnaques téléphoniques avec des numéros belges usurpés

La police appelle à la vigilance: plusieurs citoyens, aux quatre coins de la Wallonie, ont signalé une tentative d’escroquerie effectuée à l’aide de numéros de portables débutant par des indicatifs belges de type 0477, 0479 ou 0494.

Semaine de 4 jours, e-commerce, formations: ce qui a été décidé par le gouvernement fédéral

georgejmclittle – stock.adobe.com

Prester son temps plein sur 4 jours, c’est la mesure phare décidée par le gouvernement fédéral pour rendre le marché de l’emploi plus flexible. La réforme porte aussi sur l’e-commerce et le travail de nuit, la formation ou le droit à la déconnexion.

Seniors maltraités? Pas qu’en maison de repos privée

Des personnes âgées "rationnées", abandonnées dans leurs excréments ou laissées sans soins pendant plusieurs jours… cela n’arrive pas qu’en France, et pas que dans des maisons de repos privées. Les révélations du livre Les Fossoyeursont trouvé écho chez nous. En Wallonie, l’ASBL Respect Seniors récolte les plaintes, et nuance: les maltraitances n’ont pas lieu que dans les structures collectives privées.

En pratique

Des sex-toys, pour les hommes aussi

Mathieu Golinvaux Qui a dit que les sex-toys étaient le seul apanage des femmes? Il en existe aussi pour les hommes, bien loin des clichés qu’on peut en avoir. Adnane Kabaj, cofondateur du love shop Lovely Sins à Namur et conférencier "sex educator", lève le voile pour nous sur ces outils de plaisir, parfois méconnus et qui peuvent aussi servir de stimulateurs prostatiques.À découvrir, en texte et vidéo, ici.

On a testé: les 3 meilleurs smartphones du moment, de 189€ à 1249€

Si vous envisagez l’achat d’un nouvel appareil, voici les 3 téléphones les plus intéressants sortis ces dernières semaines.

Le marché du crédit hypothécaire reprend vigueur

Le marché immobilier enregistre d’excellents chiffres en 2021 avec notamment le retour des primo-accédants, après les incertitudes nées de la crise sanitaire.

Déco: l’époxy, une touche chic dans votre intérieur

De retour en force dans le monde du mobilier domestique, cette résine ajoute une touche design très chic à votre intérieur. Notamment pour la table à manger.

Rencontre avec Cassandra Pizziferri, responsable d’une entreprise de travail adapté qui réalise ce type de mobilier à votre goût.

Question jardin: des cloches ou des châssis plutôt qu’une serre?

stock.adobe.com -

Si la serre reste le nec plus ultra dans un jardin, il ne faut pas négliger les autres moyens qui permettront de protéger les semis, les repiquages et même certaines cultures. Par exemple, des cloches en verre ou en plastique, ou de petites structures vitrées avec une armature métallique, sont une alternative intéressante. À découvrir ici.

Coups de cœur

Maison de retraite au cinéma: on en rit jaune…

Photo Angela Rossi

Bon, on vous l’avoue, ce film ne prétendra pas recevoir un Oscar. N’empêche qu’en ces temps moroses, il faut parfois savoir rire de tout, même des blagues potaches de Kev Adams… Notre critique du film Maison de retraite est à découvrir ici.

Vidéo: il forme les vignerons liégeois

Un Maître tailleur bordelais est venu former les vignerons liégeois pour perfectionner leur technique de la taille. ça se passe sur les hauteurs de Flémalle, et c’est à regarder ici.

Voyage: sortez des pistes dans le massif de Belledonne

-

Tout près de Grenoble, le massif de Belledonne, avec ses petites stations de Chamrousse ou 7 Laux constituent un superbe terrain de jeux pour les amateurs de sports et de gastronomie d’hiver. Notre reportageà découvrir ici.