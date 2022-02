Le code orange en application dès ce vendredi en Belgique: ce qui change

Depuis ce vendredi à minuit, le baromètre corona est passé à l’orange, comme l’avait décidé le Comité de concertation la semaine dernière. Certains en ont déjà profité pour danser dans les discothèques à présent rouvertes.

Les discothèques et dancings peuvent en effet reprendre leurs activités, à condition d’imposer un Covid Safe Ticket à l’entrée et dans le respect des règles de l’horeca. Un appareil de mesure de la qualité de l’air (CO2) est obligatoire dans les espaces intérieurs accessibles au public.

Si la norme cible en matière de qualité de l’air intérieur de 900 ppm CO2 ne peut être respectée en moyenne, le nombre de clients accueillis doit être limité à 70%.

Dans l’horeca, l’heure de fermeture à minuit a été levée la nuit dernière. Il n’y a plus de nombre maximum de personnes par table dans les espaces intérieurs et il est à nouveau autorisé de consommer debout. Seul le personnel doit encore porter un masque. Ces mesures sont toutefois soumises au respect de la qualité de l’air. Si la valeur limite de 1500 ppm ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit notamment être prévue.

Les règles de l’horeca ne sont pas d’application en cas de prestations de service à domicile, ni pour les mariages et les funérailles.

Le passage en code orange change aussi la donne dans les entreprises. L’obligation de télétravail à domicile est levée. Elle est à présent seulement recommandée. Les teambuildings avec présence physique et événements d’entreprise non accessibles au public sur le lieu de travail ne sont plus interdits.

Pour le shopping, les marchés, braderies et brocantes, toutes les restrictions sont levées.

Dans l’événementiel, le Covid Safe Ticket reste en vigueur pour les événements de plus de 50 personnes à l’intérieur et de plus de 100 personnes à l’extérieur. Lorsqu’un événement accessible au public se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 80% de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement. En cas d’événements publics dynamiques à l’intérieur, la limite est de 70%.

Le port du masque reste obligatoire à partir de 12 ans. En dessous de cet âge, la mesure sera levée ce samedi. Les enfants de l’enseignement primaire ne devront dès lors plus le porter à l’école à partir de lundi.