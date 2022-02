Chiffres Covid en Belgique ce vendredi 18 février: moins de 13.000 nouveaux cas; 350 patients en soins intensifs

On observe de jour en jour une baisse des chiffres en soins intensifs. AFP

On fait le point sur les nouveaux chiffres coronavirus communiqués ce vendredi 18 février 2022 pour la Belgique.

Les principaux indicateurs de l’épidémie de Covid-19 en Belgique sont toujours en baisse selon les chiffres de l’Institut de santé publique mis à jour ce vendredi matin.

Le nombre moyen quotidien de nouveaux cas établi entre le 8 et le 14 février (12.931, -44%) et les patients actuellement hospitalisés avec le coronavirus (3.253, dont 350 aux soins intensifs) mais aussi le nombre d’admissions à l’hôpital entre le 11 et le 17 février (246,1) poursuivent ainsi leur courbe à la baisse.

En soins intensifs, la moyenne était de 353 hier, 363 avant-hier, 381 mardi, 397 samedi et 403 vendredi dernier.

La moyenne des admissions était de 252,6 hier, 260,3 avant-hier, 259,3 mardi, 294,7 samedi, 297,7 vendredi dernier, et 330 le mercredi 26 janvier lorsque le pic de la 4e vague (322 début décembre) avait été dépassé.

Le chiffre des nouveaux cas était de 14.492 hier, 14.882 avant-hier, 15.635 mardi, 20.713 samedi, 23.239 vendredi dernier. Les nouvelles infections quotidiennes étaient montées jusqu’à 52.294 dans le rapport du samedi 29 janvier avant d’entamer une baisse.

Les décès à la hausse

Dans les nouveaux chiffres reçus ce vendredi matin, seul le nombre moyen quotidien de décès (48,9) établi entre le 8 et le 14 février reste en hausse (+11%).

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 2.200 sur 14 jours.

Le taux de reproduction du virus s’établit quant à lui de 0,87. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Le variant Omicron représente près de 79,5% des cas en Belgique.

Vendredi dernier, le Codeco a décidé de nouveaux assouplissements. Baromètre Covid en code orange, fin du télétravail obligatoire et suppression du masque pour les 6-11 ans: voici les décisions prises par le Comité de Concertation.

" Le pic de la 5e vague est derrière nous " , indiquait-on également vendredi dernier.