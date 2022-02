Novak Djokovic motivé à "jouer mieux que jamais"

Le N.1 mondial a affiché son souhait de disputer les tournois ATP et ceux du Grand Chelem tout en soulignant que sa participation ne dépend pas de uniquement de lui. Photo News

Novak Djokovic s’est déclaré jeudi motivé à "jouer mieux que jamais" dans une interview à la télévision nationale serbe (RTS) quelques jours avant son retour sur les courts pour le tournoi ATP de Dubaï après le fiasco de l’Open d’Australie, pays dont il avait été expulsé pour refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

"Je ne peux pas dire que les choses seront les mêmes quand je reviendrai sur le terrain (...) mais il existe un motif supplémentaire de jouer mieux que jamais", a-t-il dit dans sa première interview à un média serbe depuis l’Open d’Australie.

Le N.1 mondial a affiché son souhait de disputer les tournois ATP et ceux du Grand Chelem tout en soulignant que sa participation ne dépend pas de uniquement de lui.

"Cela dépendra des pays où les tournois auront lieu, je serai prêt et souhaite poursuivre ma carrière", a déclaré Djokovic.

Le souhait de Djokovic pourrait néanmoins se heurter aux règles, en vigueur dans de nombreux pays, prévoyant une vaccination obligatoire, le joueur ayant réitéré que sa position sur le vaccin contre le Covid-19 n’a pas changée pour l’instant.

"J’ai l’esprit ouvert (...) tout est possible dans la vie, nous verrons comment la situation va évoluer, mais en ce moment j’ai décidé de ne pas le faire (se faire vacciner, NDLR)", a-t-il dit.

"En tant que professionnel du sport je m’efforce de vérifier trois fois ce qui entre dans mon organisme et son effet. Si quelque chose change d’un demi pour-cent, je le sens", a insisté Djokovic.

Le Serbe a également les Jeux Olympiques de Paris-2024 dans le viseur où il souhaite tenter une nouvelle fois de remporter une médaille d’or qui se refuse à lui.

"Je souhaite, je me prépare et projette de participer au Jeux Olympiques de Paris et d’y représenter la Serbie" a-t-il dit.

Djokovic a par ailleurs une nouvelle fois rejeté les accusations le taxant d’être un antivax. "Cela me déplait d’être apparenté à certaines initiatives ou communautés. Je n’ai jamais dit appartenir à quelque initiative que ce soit", a-t-il souligné.

Djokovic a remercié tous les joueurs qui l’ont soutenu pendant le désastreux épisode australien.

"Nick Kyrgios m’a le plus surpris car nous avions eu disons des malentendus dans le passé mais je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu", a indiqué Djokovic citant nommément Alexander Zverev, Daniil Medvedev et la Française Alizé Cornet.