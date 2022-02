Joao Klauss sur son départ du Standard : « Je ne me sentais plus important »

Décisif (un pré-assist et un penalty provoqué) lors de ses deux premiers matchs: Klauss se sent comme un poisson dans l’eau à Saint-Trond. Photo News

Joao Klauss nous a accordé sa première longue interview depuis son départ pour Saint-Trond. Il revient sur les circonstances qui l’ont poussé à quitter Sclessin.

Il a mis les pieds à Saint-Trond il y a seulement 19 jours. Mais il s’y sent déjà comme un poisson dans l’eau. "Je n’ai pas changé de maison, ce qui est plus facile pour s’adapter à un nouveau club : je peux me concentrer uniquement sur le football", explique Joao Klauss, qui a réussi ses débuts avec les Canaris.

Impliqué dans le troisième but des siens à Courtrai, il a provoqué le penalty transformé par Christian Brüls face à l’Union; il a retrouvé le plaisir d’être décisif. Et, surtout, d’enchaîner les victoires.

Après s’être brièvement exprimé en zone mixte après ces deux matchs, le Brésilien a accepté de nous donner son premier long entretien depuis son départ du Standard.

Joao, en vous voyant vous battre sur tous les ballons et peser sur la défense, à l’Union, on a eu l’impression de revoir le Klauss qui est arrivé au Standard l’année passée.

(il sourit) C’était une bonne performance de ma part mais surtout de l’équipe. On a joué un gros match. Le sentiment de victoire m’avait beaucoup manqué. C’est pour cela qu’on travaille tous les jours.

Pas besoin de vous demander comment se passe votre intégration.

Tout est facile, ici. Les gens m’ont vraiment bien accueilli. Je me sens super bien, à l’aise. L’ambiance dans le groupe est top. Il y a beaucoup de bons gars et de camaraderie. Donc cela n’a pas été compliqué du tout pour m’intégrer.

Votre prochain objectif, c’est retrouver le chemin des filets? Cela ne vous est plus arrivé en Pro League depuis le mois d’août et un match gagné au Beerschot avec le Standard.

Comme tous les buteurs, je veux marquer et j’attends cela avec impatience. Mais c’est plus facile de ne pas marquer quand l’équipe fait un six sur six. C’est ça, le plus important.

Comment expliquez-vous cette si longue de période de disette rencontrée avec les Rouches?

Cela vient peut-être de moi. Mais si vous regardez les matchs, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions. On ne peut pas dire que j’ai loupé des opportunités. Je suis parfois resté six ou sept matchs sans même avoir une seule chance de marquer. Pour pouvoir inscrire des buts, il faut se créer des occasions. Et avec le Standard, on en créait peu. D’ailleurs, on voit que le problème ne me concernait pas uniquement : Jackson (Muleka) non plus n’a pas beaucoup marqué.

Depuis son arrivée, Renaud Emond a marqué autant que vous et Muleka sur une demi-saison. Il a été déterminant dans votre choix de quitter le club?

Non, un départ était déjà dans l’air avant son arrivée. Mais je pense qu’on aurait pu jouer ensemble sans problème. On n’a pas eu la chance de le faire mais c’est un bosseur, un bon joueur et un super mec. On n’est pas aussi similaires que les gens le disent. Je lui souhaite vraiment le meilleur.

S’il n’est pas la raison de votre départ, quelle est-elle?

Ah… Beaucoup de choses se sont passées. Le club a décidé de miser sur certains nouveaux joueurs et que d’autres devaient partir. C’est comme ça, dans le foot. Parfois, il y a besoin de changement. Quand tu performes bien, tu es important pour l’équipe. Et quand ce n’est pas le cas, on ne veut plus de toi.

On connaît les difficultés financières du Standard. Elles ont joué un rôle dans votre départ?

Oui, je pense que mon départ était le meilleur choix pour le club, à cause de ses problèmes, mais aussi pour ma carrière. J’aime les défis et j’avais envie de plus jouer. Lors du mois de janvier, mon temps de jeu a fortement baissé et je voulais jouer plus. Je connais mes qualités et je sais ce que je peux faire.

On sait qu’un litige (l’affaire Edmilson) oppose le Standard à Saint-Trond. Cela a joué dans votre cas? On vous a mis de la pression pour partir?

Non, pour moi, c’était OK. Je voulais ça aussi. Je pense qu’au final, c’était une bonne décision pour tout le monde. Vous savez, en tant que footballeur, je me concentre sur mes performances. Le reste, je m’en fous. Ce n’est pas mon problème s’il y a eu un souci entre les deux clubs. Moi, je veux juste jouer. J’espère que le Standard en est heureux. En tout cas, moi, je suis plus heureux à Saint-Trond que je ne l’ai été il y a quelques semaines.

Vous avez vécu une période difficile?

Oui, évidemment. Comme tout le monde au Standard. Ces derniers mois, cela n’a pas été évident.

Il y a un peu plus de trois mois, vous vous présentiez en conférence de presse en tant que leader du vestiaire du Standard. Et désormais, vous êtes parti.

Le football va vite (sourire). Mais je ne pense pas que j’étais un leader au Standard. J’étais juste un joueur qui se donnait à 100 % à chaque match. Et quand tu fais ça, tu te rends naturellement important. C’est ce que le club veut, c’est ce que le coach voulait. Mbaye Leye appréciait beaucoup cet aspect de mon jeu et me donnait de la confiance. Il savait que j’étais prêt à l’aider sur le terrain.

Son départ en octobre vous a-t-il déçu?

Oui, j’étais déçu car je savais ce qu’il faisait. Il mettait beaucoup d’énergie dans son travail et il a tout fait pour les joueurs, il nous protégeait constamment. Parfois, il faisait même plus que son rôle d’entraîneur. Il nous a mis dans les meilleures conditions pour être performant. Selon moi, il faisait du bon travail.

L’arrivée de Luka Elsner a modifié votre situation personnelle?

J’ai senti, après le changement de coach, que je n’étais plus aussi important qu’avant. Mbaye (Leye) me donnait beaucoup de confiance, il me parlait, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il était toujours de mon côté. Quand Luka (Elsner) est arrivé, avec de nouvelles idées et une nouvelle philosophie, il a été honnête avec moi mais je ne me sentais plus aussi important. Je ne me sentais plus impliqué à fond dans le projet du club. Mon prêt se terminait à la fin de la saison et il est normal que le club ait préféré mettre en avant des joueurs qui seraient là plus longtemps.

Est-ce que le style de jeu vous convenait moins bien?

Non, ce n’est pas une question de style mais de relation. Il faut laisser du temps aux entraîneurs mais tout ne change pas en six mois ou un an. C’est la même chose pour Elsner, il n’a pas de bons résultats pour le moment mais il a besoin de temps pour mettre sa philosophie en place. C’est un long processus.

Vous l’avez sans doute vu ou lu : certains supporters du Standard ont été surpris par votre départ.

C’était une surprise pour moi aussi. Mais je ne veux pas polémiquer. Le club avait ses raisons de vouloir me voir partir. Et je le répète : j’étais OK avec ça. Cela fait partie du football.

Comme Saint-Trond, certains clubs comme le PAOK Salonique et Malines se sont également intéressés à votre profil.

C’est vrai que j’ai reçu une offre de Salonique. Pour Malines, il y a juste eu une prise d’informations. Mais pas vraiment d’offre. J’ai également reçu une proposition d’un club d’un autre pays. Mais il ne faut pas croire tout ce qu’on lit dans les médias. Au début du mois de janvier, des amis m’ont demandé si j’allais signer à Gand car ils avaient vu ça sur certains sites. J’ai également vu ces articles qui parlaient d’un échange. Mais c’était faux. J’avais eu des conversations avec Gand avant de signer au Standard l’hiver dernier et il y a aussi eu quelques discussions l’été dernier. Mais ces dernières semaines, rien n’est arrivé. En tout cas, moi, je n’ai été mis au courant de rien.

Soyez honnête : au départ, vous n’étiez pas interessé à l’idée de rejoindre Saint-Trond?

Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas venir ici. J’ai choisi Saint-Trond car la première conversation sérieuse que j’ai eue, c’était avec eux. Mais j’ai directement joué carte sur table en leur expliquant que ma situation était compliquée car elle impliquait un contrat avec Hoffenheim et un prêt au Standard. Et, donc, trois clubs. Mais vous pouvez demander à Andre Pinto (le directeur sportif du STVV) : j’ai eu des contacts presque quotidiens avec lui. Et j’ai toujours été très clair sur la situation. Ce n’est pas que je ne voulais pas venir mais le deal était compliqué à réaliser. C’est pour ça que cela a pris un peu de temps. Mais je dois vraiment remercier Hoffenheim car les dirigeants allemands m’ont toujours demandé ce que je voulais. Mon point de vue a été pris en compte et des efforts ont été faits en ce sens.

Vous êtes prêté à Saint-Trond pour six mois, sans option. C’est un projet à court terme?

Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c’est que je vais tout donner pour Saint-Trond jusqu’à la fin de la saison. Je veux gagner un maximum de matchs. Puis on verra comment ça se passe. J’aime le championnat belge, il est idéal pour se développer. On voit qu’un joueur comme Denis Undav, qui est leader avec l’Union, a obtenu un beau transfert à Brighton grâce à ses performances en Belgique. Beaucoup de joueurs de Pro League terminent dans de grands championnats. C’est un bon tremplin.

Ameen Al-Dakhil, aussi, espère que ce sera un bon tremplin. On vous a vu proche de lui depuis votre arrivée au Stayen.

Oui, on s’entend très bien. On passe beaucoup de temps ensemble. C’est un super mec et un bon joueur. Il a fait beaucoup de bien au Standard en début de saison puis il n’a plus joué. Cela m’a un peu surpris mais comme je l’ai dit, Luka Elsner avait une autre philosophie que Mbaye Leye. Toutefois, je lui ai bien expliqué que la chose la plus importante pour lui, en tant que jeune, c’est de jouer.