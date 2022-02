JO 2022: Loena Hendrickx "très fière" d’avoir rempli son objectif avec sa 8e place

Loena Hendrickx a réussi son objectif en décrochant un diplôme olympique (top 8) en terminant à la huitième place de l’épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Pékin jeudi. "Je suis très fière de moi et très heureuse de ma prestation", a-t-elle réagi après sa performance.

Après une note de 70.09 lors du programme court mardi, Hendrickx, 22 ans, était déçue de sa prestation mardi mais a relevé la tête lors du programme libre avec une note de 136.70 pour un total de 206.79.

"Je ne me sentais pas bien mentalement mais je me suis réveillée ce matin (jeudi matin, ndlr.) en me disant que j’aimais tellement ce sport et que je devais en profiter et me battre", a confié la native de Turnhout. "Le top 8 était mon objectif et c’est un rêve qui se réalise. Je peux être heureuse de ce que j’ai montré. Je ne dois pas être trop dure envers moi-même et je peux être fière. C’est assez fou de voir que je peux concurrencer les meilleures du monde."

À la fin de son programme libre, Loena Hendrickx a manqué son triple Salchow, seul point noir de sa prestation. "Je ne sais pas pourquoi je l’ai manqué. Normalement, je le réussis les doigts dans le nez. Il y a peut-être eu un souci avec la glace qui a fait que je n’ai pas su sauter. Mais ce n’est pas si grave et le reste du programme était très bon."

Les yeux tournés vers les Mondiaux

"Loena s’est battue jusqu’au bout", a réagi Jorik Hendrickx, entraîneur et grand frère de Loena. "Elle aurait pu faire mieux car elle n’avait jamais été aussi en forme mais nous pouvons être heureux du niveau général. Après le programme court, Loena a souffert mentalement car son évaluation a été très stricte. Sur le programme libre, sa prestation a été appréciée à sa juste valeur. Ce n’est pas toujours facile pour une patineuse qui vient d’un petit pays."

Loena Hendrickx a désormais les yeux tournés vers les Mondiaux prévus du 21 au 27 mars à Montpellier en France. "J’avais pris la cinquième place l’année passée mais tout le monde n’avait pas pu s’entraîner de manière optimale à cause de la pandémie. Je vise de nouveau une place dans le top 8", a conclu la Campinoise.