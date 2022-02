Dottignies: un arbre percuté violemment, drève des Préaches (photos)

Une automobiliste a percuté un arbre. Le choc fut tel que la voiture sérieusement endommagée a été projetée dans le fossé situé de l’autre côté de son sens de circulation…

Ce jeudi, peu avant 16 heures, les services de secours ont été appelés en nombre à la drève des Préaches, un peu au-delà de la Ferme Balthazar.

Selon un témoin l’indiquant sur place à la presse, une automobiliste a voulu éviter un conducteur arrivant de face.

La conductrice s’est alors déportée vers la droite, mettant au sol deux petits arbres frêles avant d’être stoppée net sur sa lancée par un troisième arbre bien robuste.

«Elle a percuté l’arbre seule»

C’était cependant une mauvaise interprétation du témoin puisque l’automobiliste arrivant de face s’est rapidement manifestée auprès de notre rédaction.

"Elle n’a pas voulu m’éviter, elle a percuté l’arbre seule. J’ai eu le temps de freiner à bloc, sans quoi mon fils et moi aurions été entraînés dans son tonneau et cela aurait été beaucoup plus grave", éclaire notre interlocutrice qui a tout de suite eu la bonne réaction dans la foulée: "J’ai agi tout de suite en appelant les secours et je suis restée jusque quand la dame est partie avec l’ambulance". Un combi de la police est resté sur place en attendant qu’une dépanneuse vienne ôter l’épave. EdA

L’impact dans l’arbre, les dégâts au véhicule et le fait qu’il ait été projeté dans le fossé, de l’autre côté de la chaussée, témoigne d’une certaine vitesse dépassant les 50 km/h de rigueur.

Le service balisage des pompiers avait bloqué l’accès au site afin de permettre au SMUR et à une ambulance d’évacuer la victime consciente vers le CHM sur le coup de 16h45.

Un combi de la police de Mouscron est resté sur site afin de sécuriser les lieux, le temps qu’une dépanneuse vienne retirer l’épave en fâcheuse posture.