Tempête Eunice: la France lance une alerte orange, alerte rouge au Royaume-Uni

Trains annulés, armée prête à être déployée: une alerte rouge a été lancée jeudi en Angleterre avant l’arrivée vendredi de la tempête Eunice, deuxième à traverser le pays en 48 heures, susceptible de "provoquer d’importantes perturbations" en raison de "vents extrêmement forts". La France a lancé une alerte orange.

Le nord et le nord-ouest de la France ont été placé jeudi en alerte orange, en raison de vents violents et de risques de fortes vagues à l’occasion du passage de la tempête Eunice.

Les services météorologiques britanniques et irlandais ont lancé de leur côté des alertes rouges avant l’arrivée de cette tempête, qui doit ensuite remonter vers le Danemark, selon un communiqué de Météo France, le service français de météorologie.

Des forts vents sont attendus sur le littoral français, surtout pour vendredi après-midi sur les côtes septentrionales, où les rafales pourraient atteindre localement 140 km/h, selon Météo France.

Cette tempête risquant de perturber localement les transports aériens ou ferroviaires et d’endommager des réseaux téléphoniques et d’électricité, les autorités ont appelé à différer les activités susceptibles d’entraîner des risques et se renseigner avant tout déplacement.

Deux gymnases ont été mis à disposition des migrants à Dunkerque ainsi qu’un hangar à Calais, alors que de nombreux candidats au passage vers le Royaume-Uni campent dans des conditions précaires dans cette région.

Alerte rouge au Royaume-Uni

Une alerte rouge du service météorologique britannique concerne le sud-ouest de l’Angleterre, de la pointe des Cornouailles jusqu’à Cardiff, jusqu’au sud du pays de Galles, avec des vents pouvant atteindre 145 km/h sur les côtes. Tout le sud de l’Angleterre, dont Londres, est placé en alerte orange.

Cette tempête pourrait provoquer des "débris volants causant un danger de mort", des "dégâts sur les bâtiments et habitations avec des toits qui s’envolent et des lignes électriques coupées", selon le Met Office.

Bien sûr, l’armée est prête

Elle risque aussi d’entraîner la fermeture de routes, voies ferrées, ponts et des retards ou annulations de bus, trains, ferries et avions.

Tous les trains sont par exemple annulés vendredi au pays de Galles, selon un porte-parole du réseau ferré, invoquant la sécurité des passagers et du personnel.

"Bien sûr, l’armée est prête", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson en marge d’une visite jeudi sur une base de la Royal Air Force.

Le gouvernement a annoncé jeudi qu’une réunion de son comité d’urgence "COBR" aurait lieu pour organiser la réponse aux deux tempêtes.

En Irlande, une alerte rouge a également été émise pour l’ouest et le sud du pays pour la nuit de jeudi à vendredi avec des vents pouvant atteindre 130 km/h et des inondations redoutées à la marée haute.