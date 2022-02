Les jeunes acheteurs signent leur grand retour

Le marché immobilier a enregistré d’excellents chiffres en 2021 avec notamment le retour des jeunes primo-accédants, note BNP Paribas Fortis, qui a aussi présenté ses prévisions pour 2022.

On est loin du constat pessimiste de l’an dernier: en 2021, le marché des crédits hypothécaires a bel et bien retrouvé son niveau d’avant-crise, indiquait, ce jeudi, BNP Paribas Fortis en conférence de presse.

1. Un marché très dynamique

Avec 41,5 milliards d’euros de crédits hypothécaires contractés (+24% par rapport à 2020) et 415 500 transactions estimées pour l’ensemble du pays (+14% par rapport à 2020), le secteur a indéniablement retrouvé des couleurs. Les prix de l’immobilier ont cependant augmenté dans les trois régions du pays. Pour un appartement, les acheteurs déboursent, en moyenne, 257 228 euros (+5,2% en un an) contre 297 661 euros (+7,5%) pour une maison.

2. Davantage de jeunes

L’année 2021 signe aussi le grand retour des jeunes de moins de 30 ans sur le marché. En 2020, le nombre de jeunes emprunteurs avait reculé de 30%. Une diminution importante que l’on pouvait, entre autres, attribuer à la suppression de la prime au logement en Flandre, mais aussi à une tendance au report d’achat en raison de la pandémie.

Le bilan est radicalement différent aujourd’hui: en 2021, les jeunes primo-accédants ont représenté un quart des crédits hypothécaires octroyés par BNP Paribas Fortis, soit une progression de 33% en un an.

"Et si l’on englobe également le segment des 30-35 ans, ce sont quatre crédits sur dix qui ont été accordés à cette génération", affirme Tim Spellemans, responsable home loans chez BNP Paribas Fortis.

Le durcissement des conditions d’accès aux crédits, édicté par la Banque nationale, n’a donc pas eu d’impact excessif, estime pour sa part Marc Delforge, responsable crédit au sein de la banque: "C’est une bonne nouvelle . On aurait pu penser que les limitations de quotités de la Banque nationale allaient faire en sorte qu’il serait plus difficile pour les jeunes d’emprunter. C’est agréable de voir qu’en faisant du crédit responsable, avec des quotités qui restent sous contrôle, les jeunes peuvent tout de même concrétiser leur projet." Pour rappel, la quotité est la part du montant du prêt par rapport à la valeur du bien.

Notons tout de même que les Millennials continuent d’emprunter pour un montant (209 000€) et une durée (272 mois) supérieurs à la moyenne (187 000€ en 226 mois). Il en va de même pour la quotité qui atteint 82% chez les moins de 30 ans

3. Quelles prévisions pour 2022?

Ce n’est pas un secret: depuis plusieurs années, les taux d’intérêt sont historiquement bas. La tendance pourrait légèrement s’inverser à l’avenir, même si cette année sera celle de la continuité. "Les taux d’intérêt commencent progressivement à montrer une tendance à la hausse, même si chez BNP Paribas Fortis, nous nous attendons à ce qu’elle soit encore assez faible cette année", assure Tim Spellemans.

Après l’engouement observé en 2021, la raréfaction des biens et des terrains à vendre devrait faire baisser le nombre de transactions et donc de crédits octroyés. "A contrario, cela ne devrait avoir qu’une incidence limitée sur les prix des biens qui devraient poursuivre leur hausse mais de manière raisonnable, soit entre 4 et 5% attendus pour 2022", note tout de même Tim Spellemans.

La grande incertitude, en 2022, concerne la flambée du prix des matières premières, qui pourrait avoir un impact délétère sur les projets de rénovation et de construction. "Couplée aux exigences croissantes de performance énergétique, cette hausse générale des prix pourrait freiner de nombreux clients dans leur projet."