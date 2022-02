Chapelle: le carnaval aura lieu si le code jaune est d'application

Les festivités seront maintenues si le code change jusqu'à 10 jours avant la date prévue.

Hier soir se tenait une réunion entre la commune, les sociétés carnavalesques et les commerçants chapellois à propos du maintien du carnaval à la fin du mois de mars. Au terme de celle-ci, il a été établi que le carnaval aurait lieu, comme prévu, les 26 et 27 mars prochains si le code jaune du baromètre corona est d'application. Dans ce contexte, les festivités pourraient alors avoir lieu sans utilisation du CST et sans restriction en terme de capacité extérieure et intérieure.

"Nous avons eu une réunion hier soir avec le bourgmestre, nous avons rencontré les "forces vives": les sociétés carnavalesques mais aussi des représentants de commerçants et de cafetiers puisqu’ils font aussi partie intégrante du carnaval", explique Alain Jacobeus, président du Comité des fêtes. "Nous avons décidé que le carnaval se tiendrait si nous sommes en code jaune. Nous le ferons donc plus ou moins normalement, ce sera un carnaval de transition compte tenu des circonstances. Si nous sommes toujours en code orange, nous estimons que ce n’est pas possible. Nous préférons nous abstenir, à l'unanimité pour les groupes carnavalesques".

La Ville de Chapelle est encline à maintenir son carnaval si le code jaune est d'application au plus tard 10 jours avant la date prévue. Néanmoins, pour assurer la tenue du carnaval prévu le dernier week-end de mars soit dans un peu plus d’un mois, louageurs et commerçants n’ont pas d’autre choix que d’entamer les préparatifs au risque de voir leur carnaval annulé. Un compromis qui semble ravir les commerçants concernés. "Le carnaval a lieu le dernier week-end de mars, il faudrait donc que nous ayons l’information 10 jours avant", explique Alain Jacobeus. "Nous avons préconisé que les commerçants et les sociétés prennent leurs dispositions comme si le carnaval devait avoir lieu quitte à ce que nous le supprimions en dernière minute si les choses ne sont pas favorables notamment en ce qui concerne les locations de costumes de gilles, chapeaux, etc. Manifestement, les louageurs sont preneurs et si jamais il y a impossibilité, tout sera annulé".

D'autre part, chaque année une kermesse est organisée dans le centre-ville de Chapelle lors de la soumonce générale et durant tout le week-end du carnaval. Bien que la soumonce générale prévue le 12 mars fut déjà annulée, la kermesse aura bien lieu. Il en va de même pour le carnaval: si celui-ci venait à être annulé, la kermesse prévue à la fin du mois de mars sera également maintenue.