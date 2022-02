Le Monde sauvage d’Aywaille va-t-il devenir un parc sans voiture?

S’inscrire dans la transition écologique, c’est la volonté du parc animalier d’Aywaille.

À terme, la voiture disparaitra-t-elle totalement du paysage du Monde sauvage d’Aywaille? Depuis près d’un demi-siècle, – soit depuis la création du parc par feu Joseph Renson – les quatre roues sont indissociables de ce lieu touristique emblématique.

Et pourtant, de plus en plus, la nécessité d’opérer une transition écologique germe dans l’esprit des gestionnaires. "Nous ne sommes pas des anti-voitures, explique le fils du fondateur, Ronald Renson. Mais il s’agit de faire attention là où on peut. On est conscient que le côté safari reste une particularité en Belgique mais on commence à se préparer à ce qu’elle soit moins évidente. Il se peut qu’on soit en train de glisser vers un parc sans voiture. On ne sait pas encore dire quand mais on y travaille".

Contemplation

Une étape vers un lieu où la balade est reine est en passe d’être franchie avec la transformation d’une boucle traditionnellement empruntée par les voitures en un sentier de découverte à pieds. "Le projet est en cours et on espère être prêts pour les vacances de Pâques", détaille le responsable zoologique du parc. "La boucle en question est principalement celle de notre plaine sud-américaine qui sera entièrement pédestre. Ce qui représente un avantage certain pour le public qui profitera pleinement des animaux et de magnifiques vues sans se sentir poussé par la voiture de derrière." Promontoirs, aires de repos et panneaux didactiques " pour l’éducation à la conservation" sont aussi dans les plans pour inviter à la réflexion et à la contemplation.

Et les espèces à découvrir valent qu’on s’y attarde. "Notre choix se porte sur les espèces les plus menacées". On peut citer le fourmilier géant aussi appelé Tamanoir, "en voiture, on passait à côté quand il dort. C’est dommage" ou encore le fossa, ce mammifère parfois comparé à un puma. Les incontournables singes, ours, girafes, panthères étant toujours bien au programme des visites qui se font avec ou sans réservation.

Avec le Covid, «en tant qu’entreprise familiale, on a dû se réinventer»

Avec 135 000 visiteurs en 2021 pour 100 000 en moyenne "une année sans Covid", le Monde sauvage continue son petit bonhomme de chemin avec l’espoir que 2022 soit aussi bien voire meilleure. "Mais c’est un peu l’inconnue, commente Ronald Renson. On est bien conscient qu’on a fait une belle saison dernière parce que le Belge était en Belgique. Ici, les city trip reprennent, les voyages low cost, le Belge a envie de sortir du pays et on le comprend. On ne se dit pas que c’est gagné pour 2022" On ne se met pas pour autant la pression à Aywaille mais on se réinvente depuis la crise sanitaire et son lot de traumatisme, "avant cela on avait jamais eu recours au licenciement, de personnes de grandes valeurs". Et se réinventer, c’est repenser le parc autrement (lire ci-dessus) mais aussi les horaires. Le parc est en effet déjà ouvert alors qu’habituellement, il est visitable à partir de la mi-mars. Ce qui permet à l’équipe de gagner six semaines de travail et donc de rentrées financières. Une équipe composée de 30 personnes dont une majorité de soigneurs animaliers pour chouchouter en moyenne 1 200 animaux (ce qui représente 290 espèces) gambadant sur pas moins de 90 hectares. "Nous avons une grande surface mais on reste une petite entreprise familiale dont les membres sont tous investis dans les différentes tâches. C’est vraiment l’ADN du Monde sauvage." Des valeurs qui sont appréciées et ont été reconnues à travers de nombreux dons pendant les mois de lockdown qui ont permis de nourrir les animaux. "Un camion entier de poissons a été offert par une personne anonyme." Si elle se reconnaît, le Monde sauvage aimerait la remercier chaleureusement.

Des tortues géantes des Seychelles

C’est une des nouveautés qui sera visible pour les vacances de Pâques… deux tortues géantes des Seychelles. Voilà qui fera rêver petits et grands. "Nous avons dû trouver une solution temporaire d’urgence pour les accueillir" dans un conteneur avec chauffage par le sol, "la tortue des Seychelles a besoin d’un minimum de 15 degrés" pour vivre. Dès les vacances de Pâques, le duo sera visible par le public. "On doit finir de créer un grand enclos extérieur et une annexe avec baie vitrée pour que les visiteurs puissent en profiter". La tortue des Seychelles étant un spécimen impressionnant par sa taille et son poids pouvant atteindre "300 kilos!", chiffre Ronald Renson. "On avait des petites tortues mais jamais des comme ça."