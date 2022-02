Première apparition en public du roi Albert et de la princesse Delphine côte à côte (vidéo)

Toute la famille royale, y compris la princesse Delphine, était réunie en l'église Notre-Dame de Laeken jeudi matin, où se tenait la messe annuelle en mémoire de ses membres défunts. C'est la première fois que le roi Albert, la reine Paola et la princesse Delphine apparaissaient ensemble en public.

La famille royale au grand complet était présente: le roi Philippe et la reine Mathilde, le roi Albert II et la reine Paola, la princesse Léa - veuve du prince Alexandre, fils du roi Léopold III et de Lilian Baels -, la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire, ainsi que la princesse Delphine et son mari James O'Hare.

La tradition de l'hommage aux défunts de la famille royale remonte au 17 février 1935, lorsqu'une messe a été célébrée en commémoration de la mort du roi Albert Ier, décédé un an plus tôt à Marche-les-Dames.

Après le décès de la reine Astrid le 29 août 1935, il a été décidé de rendre hommage à tous les défunts de la famille royale le 17 février. L'année dernière, la messe n'avait pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires. Les membres de la famille royale avaient visité la crypte royale à des moments différents.

Cette réunion au grand complet est une première. La princesse Delphine a été officiellement reconnue comme étant la fille du roi Albert II en 2020. Elle avait assisté au défilé de la fête nationale l'été dernier, mais le roi Albert et la reine Paola étaient alors absents.

Les membres de la famille royale ont pris un court moment jeudi après la messe pour saluer quelques admirateurs, qui leur ont offert des fleurs et des cadeaux.