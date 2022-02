Ukraine: le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Otan "n’évolue pas"

Le processus d’adhésion à l’Otan de l’Ukraine, au coeur de la crise avec Moscou, "n’évolue pas", déplore jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"En tant que pays, nous souhaitons adhérer à l’Otan, nous nous en approchons depuis des années. Mais le processus n’évolue pas", regrette dans le quotidien allemand Bild le dirigeant ukrainien.

Pour lui, "il y a des causes et des raisons à cela" et "la Russie n’est pas la seule à s’opposer à l’adhésion de l’Ukraine".

"Certains membres de l’Otan soutiennent également Moscou dans cette position. C’est un secret de polichinelle", souligne-t-il, réticent, selon Bild, à désigner nommément ces pays dans l’espoir qu’au final ils soutiennent Kiev.

"Nous n’avons pas la vie facile avec ces voisins et nous ne voulons pas prendre de risques ni de conflits diplomatiques", ajoute M. Zelensky.

"Il y a certes une invitation de l’Otan, mais pas de perspective temporelle", relève aussi M. Zelensky, pour qui "le chemin vers l’Otan et l’UE est très long".

"L’Otan est la garantie de la sécurité, c’est là que nous voulons aller. Cette garantie signifie pour nous de ne pas perdre notre indépendance", conclut-il.

Une adhésion de cette ex-république soviétique à l’Otan est considérée comme inacceptable par Moscou, qui a massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à ses frontières avec l’Ukraine, provoquant la plus grave crise russo-occidentale depuis la fin de la Guerre froide.