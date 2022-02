"Plus belle la vie": le bar du Mistral va fermer ses portes en juin

C’est la nouvelle surprenante du jour: selon Le Figaro, la série Plus belle la vie diffusée sur France 3 et sur la RTBF (La Deux puis Tipik) va s’arrêter en juin prochain, après 17 années d’existence et près de 4 500 épisodes.

La raison de cet arrêt serait à chercher comme souvent du côté des audiences. Le feuilleton quotidien produit par Newen est regardé par une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs aujourd’hui en France, alors qu’ils étaient à une époque plus de 5 millions, avec des pics à 6,8 millions.