Les salaires des ministres, un cuisiniste devenu luthier, la plus belle rue du Vieux Huy menacée ? Voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 17 février 2022.

1. INFOGRAPHIE | De 147.000 à 365.000€ par an: voici le salaire des 15 ministres du gouvernement belge

La Cour des comptes a publié les rémunérations et cumuls de mandats 2020 des 15 ministres belges du gouvernement fédéral. Alors, qui est le mieux rémunéré?

2. Un site web pour plus de transparence concernant les conseils communaux

Plusieurs Villes et Communes comme Liège, Verviers… s’y sont déjà mises. Pour plus de transparence envers les citoyens, la Ville de Waremme a elle aussi décidé de mettre en place une plateforme publique sur le web, qui permettra à tout un chacun d’accéder à plusieurs documents associés aux conseils communaux et aux divers points et projets qui y sont abordés.

3. La plus belle rue du Vieux Huy risque-t-elle de perdre son cachet?

Dans le cadre de la revitalisation urbaine, la rue des Frères Mineurs sera aussi refaite. Sans risque de dénaturer ce site exceptionnel?

4. David D’Ascenzo, l’ex-vendeur qui fait sonner les placards

De la passion au métier, portrait de David D’Ascenzo, le vendeur de cuisine qui rêvait de devenir luthier.

5. Dinant: Une régularisation des cabanons sur la Croisette, «c’est absurde»

La nouvelle équipe à la tête du syndicat d’initiative de Dinant s’est mis en tête de régulariser tout ce qui doit l’être… y compris les pavillons installés sur la Croisette. Du côté de la Ville, on ne comprend pas.

6. CE SOIR À LA TV | Alger confidentiel: série captivante

Arte et la chaîne publique allemande ZDF ont uni leurs moyens pour produire une mini-série politico-judiciaire haletante.

7. Des vins sans alcool?

Le vin, qui est par définition le produit de la fermentation alcoolique du jus de raisin, contient forcément de l’éthanol. Il faudrait donc parler de vin désalcoolisé.

8. Le groupe malmédien Gehlen n’arrête pas de se diversifier: désormais avec la construction de remorques de camions

Le groupe Gehlen reprend les activités des établissements Joseph Royen, à Soumagne, et continue son développement, qui semble effréné.

9. Sporting de Charleroi: comment gérer la hiérarchie? «Ne surtout pas prendre les joueurs pour des imbéciles»

Derrière le discours usuel qui répand l’idée qu’une concurrence saine et forte tire tout un collectif vers le haut et qu’une place se gagne à l’entraînement, s’établit généralement en amont une hiérarchie claire. C’est le cas cette saison à Charleroi où Edward Still a rapidement déterminé un ordre entre titulaires et remplaçants. Logique, selon Régis Brouard.

10. 4 questions autour d’Amir Murillo, le talisman d’Anderlecht

Genk a une particularité unique cette saison: le Racing est le seul club belge à avoir battu Anderlecht avec Amir Murillo titulaire. C’était fin août, juste après l’élimination européenne et le transfert avorté du Panaméen au Spartak Moscou.

Près de six mois plus tard, les Limbourgeois se dressent à nouveau face au Sporting et, sauf blessure de dernière minute, Murillo sera dans le onze de base. Restera-t-il le porte-bonheur des Mauves?