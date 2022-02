Le pied lourd? Cette campagne contre les monstres de la vitesse va vous refroidir (vidéo)

Bruxelles Mobilité lance jeudi une nouvelle campagne de sécurité routière en vue de sensibiliser au respect de la vitesse maximale, après un peu plus d’un an de "Ville 30". En parallèle à cette sensibilisation, de nouveaux radars seront bientôt opérationnels dans la capitale, prévient l’organisme.

"Avec un clin d’œil aux films d’horreur de série B, cette campagne invite les conducteurs à ne pas se transformer en monstre, lorsqu’ils ont le pied un peu lourd sur l’accélérateur, à rester détendu et zen pour le bien-être et la sécurité de tous, mais également le leur", souligne Bruxelles Mobilité.

"Comme vous pouvez le constater dans le cadre de nos dernières campagnes de sécurité routière, nous développons de plus en plus un ton ‘décalé’car viser un changement de comportement nécessite de surprendre pour capter l’attention du public", commente Camille Thiry, responsable communication de Bruxelles Mobilité.

Selon les statistiques, la vitesse moyenne sur un trajet dans la capitale se situe aux alentours de 18 à 24 km/h (en journée) et 30 km/h (la nuit). "Le fait de rouler à 30km/h et donc de respecter les limitations de vitesse n’a pas d’impact significatif sur les temps de trajet des conducteurs", insiste Bruxelles Mobilité, qui se base sur des études comparatives menées à ce sujet.

Sous le slogan "Restez vous-mêmes, ralentissez! ", la campagne est visible sur les réseaux sociaux et via des affichages dans l’espace public et les parkings de la capitale.

À partir du 19 février et pendant un mois, une expérience en "réalité virtuelle" sera par ailleurs mise en place dans plusieurs grands shopping centers bruxellois. Elle proposera un parcours virtuel en voiture d’environ 2 minutes, d’abord à 30 puis à 50 km/h. Le trajet sera parsemé de plusieurs embûches (cycliste, piéton qui traverse, enfant qui court après une balle, tram qui arrive? ) et le logiciel mesurera l’attention de l’utilisateur et délivrera à la fin un rapport personnalisé comparant les résultats à 30 et 50 km/h.

"Grâce aux radar-tronçons installés sur nos voiries, Bruxelles Mobilité a pu constater une réelle diminution des véhicules en infraction par rapport aux limites de vitesse, de 2019 à 2021, avec un ‘effet Ville 30’ et des réductions allant jusqu’à -85% de véhicules en infraction", pointe l’organisme.

Vingt-huit nouveaux radars fixes sont attendus dans la capitale pour mars. Un nouveau radar-tronçon sera également opérationnel sur la chaussée de Gand.