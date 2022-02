Pourquoi Woluwe-Saint-Pierre a-t-elle choisi le vert et le bleu pour son nouveau logo?

Bleu pour l’eau, vert pour ses parcs, des lettres symbolisant les rails de tram ou la place Dumon: voici comment Woluwe-Saint-Pierre décrit son nouveau logo.

Woluwe-Saint-Pierre présente un nouveau logo. Ce dernier s’inscrit dans un plus vaste processus de modernisation graphique de l’identité visuelle de la commune.

La Commune décrit ce logo comme "résolument moderne" et proposant "une double lecture" via le code postal 1150 et les initiales WSP. C’est vrai que c’est plutôt bien vu.

"Nous voulions que ce logo reflète l’identité de Woluwe-Saint-Pierre. Nous avons donc d’abord listé tout ce qui, selon nous, constitue l’ADN de notre commune," explique la secrétaire communale Florence van Lamsweerde.

Plutôt bien vu: le double niveau de lecture des lettres et des chiffres. Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Bleu et vert

Ainsi, il fallait que ce logo prenne en compte, entre autres, le caractère vert, la présence de l’eau (de la Woluwe et des étangs), du tram, le caractère villageois et résidentiel ainsi que cosmopolite.

Après un appel à projets, c’est le travail de la graphiste Aurore Caberghs qui a fait l’unanimité au sein du groupe de travail communal, avant de convaincre Collège et administration.

Les armoiries de WSP remontent à la famille Hinnisdael. Woluwe-Saint-Pierre "Les barres parallèles qui forment les lettres W et P symbolisent les rails de tram, la forme du O s’inspire de la forme de la Place Dumon, les couleurs bleu et vert se réfèrent aux espaces verts et points d’eau", décrypte le Bourgmestre Benoît Cerxhe (cdH).

De quoi sans doute faire un peu oublier, dans les documents administratifs et la com de 1150, l’usage des armoiries de la commune, établies en 1956. Où écu, couronne, lévriers et oiseaux, dorés, noirs et argentés, rappellent les armes des Hinnisdael, famille ayant possédé de nombreux biens sanpétrusiens du XVII au XIXe siècle.