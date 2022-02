Le nouveau smartphone de OnePlus fait le plein d’énergie en 32 minutes

OnePlus relance la guerre du smartphone de milieu de gamme avec un nouvel appareil qui mise sur la charge ultrarapide, l’interface fluide, un module photo revu et corrigé...

Le fabricant chinois OnePlus revient en force dans le milieu de gamme avec le OnePlus Nord CE 2 5G. Contre 359€, ce smartphone fait la part belle à OxygenOS. Ce système d’exploitation dérivé d’Android est réputé pour la fluidité de son interface épurée. C’est l’une des marques de fabrique de OnePlus.

Voici la fiche technique du OnePlus Nord CE 2 5G:

Prix: 359€. Système d’exploitation: OxygenOS 11 (Android 11). Écran: 6,43 pouces. Résolution: 1080x2400 pixels. Mémoire vive: 8 GB. Stockage: 128 GB. Compatible 5G: oui. Nombre de cartes SIM: 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD: oui. Prise jack: oui.

La charge rapide comme l’éclair

Que faut-il en retenir? L’addition grimpe sensiblement par rapport au premier OnePlus Nord CE de 2021. Dans le détail: + 30€, à quantités de RAM (8 GB) et de stockage (128 GB) équivalentes.

Pour justifier cette augmentation, OnePlus hausse le niveau de son jeu et/ou tente de corriger certains points faibles. En ligne de mire:

– Une charge rapide dopée. De 1 à 100% en 32 minutes. Une journée d’autonomie promise en 15 minutes de charge.

– Trois objectifs et trois capteurs composent le bloc photographique. Un capteur principal de 64 millions de pixels, un capteur ultra grand-angle de 8 millions de pixels, un capteur macro de 2 millions de pixels.

Le revers de la médaille de la charge rapide, c’est un bloc chargeur du genre très volumineux. OnePlus

Pas de résistance à l’eau

Qui dit milieu de gamme dit obligation de faire des concessions aussi. Exemple: la résistance à l’eau et à la poussière est aux abonnés absents.

Pour ceux qui souhaitent conserver leur téléphone le plus longtemps possible, la promesse est basique, avec deux années garanties de mise à jour Android. C’est d’autant plus gênant que l’appareil arrive avec un train de retard, avec OxygenOS 11 plutôt que OxygenOS 12.

Si le design du OnePlus Nord CE 2 5G semble classique au premier coup d’œil, la prise en main de l’appareil est confortable et ergonomique. OnePlus

De la macro au time-lapse

Malgré ces bémols, le OnePlus Nord CE 2 5G délivre des performances cohérentes et solides dans toutes les tâches les plus courantes. Il est difficile de le prendre en défaut.

Le déverrouillage par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale est rapide. L’interface est fluide est intuitive. Toute la partie photo fait de sérieux progrès. C’est un bonheur d’explorer les différentes possibilités, de la macrophotographie au time-lapse, du ralenti au panoramique. L’écran est agréable, notamment grâce à son balayage 90 Hz (hertz). Sur les vidéos YouTube ou Netflix, la restitution sonore est hélas un peu étouffée et relativement peu détaillée.

Comme le souligne la vidéo ci-dessous, le bon vieux port jack est toujours présent pour celui qui souhaite connecter des écouteurs ou un casque avec fil.

"Lancée il y a deux ans, la gamme Nord est importante dans notre stratégie de diversification mondiale", souligne Julie Arsac, porte-parole OnePlus pour la Belgique et les Pays-Bas. "Elle vise à rendre l’expérience OnePlus plus accessible afin de la faire connaître à un maximum de gens. C’est logique. Quand on achète un téléphone d’une marque que l’on ne connaît pas, on préfère miser sur un appareil à 360€ plutôt qu’à 800€. C’est une stratégie gagnante. Près de 80% des utilisateurs du OnePlus Nord CE sont des primo utilisateurs de OnePlus. C’est leur premier téléphone OnePlus."