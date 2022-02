Les 3 meilleurs smartphones du moment, de 189€ à 1249€

Certains constructeurs de téléphones Android devancent le salon mondial de Barcelone (28 février au 3 mars) pour présenter et lancer de nouveaux appareils. Nokia

Voici les 3 téléphones Android les plus intéressants sortis ces dernières semaines si jamais vous envisagez l’achat d’un nouvel appareil.

Nokia, Samsung et OnePlus sont les trois constructeurs les plus offensifs ces dernières semaines dans le monde hautement concurrentiel du smartphone. En ligne de mire: de nouveaux téléphones dans l’entrée, le milieu et le haut de gamme. Certains misent sur la charge ultrarapide, d’autres sur l’autonomie record.

Stratégiquement, ces trois fabricants choisissent de devancer le Mobile World Congress de Barcelone (28 février au 3 mars 2022) et son embouteillage d’annonces et de présentations. C’est une méthode efficace pour profiter d’un maximum d’exposition.

Quels sont les appareils qui tirent tout particulièrement leur épingle du jeu? Découvrez ci-dessous les trois smartphones les plus intéressants du moment. Fourchette de prix: entre 189€ et 1249€.

1. OnePlus Nord CE 2 5G

Prix: 359€. Système d’exploitation: OxygenOS 11 (Android 11). Écran: 6,43 pouces. Résolution: 1080x2400 pixels. Mémoire vive: 8 GB. Stockage: 128 GB. Poids: NC. Compatible 5G: oui. Nombre de cartes SIM: 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD: oui. Prise jack: oui.

Fer de lance du milieu de gamme, la famille Nord du constructeur chinois OnePlus accueille une nouvelle référence: le OnePlus Nord CE 2 5 G. Par rapport à son prédécesseur, l’addition grimpe de 30€, à quantités de RAM et de stockage équivalentes.

La charge rapide fait un bond en avant: de 1 à 100% en 32 minutes de charge, la garantie d’une journée d’autonomie en 15 minutes seulement. Le processeur gagne également en puissance. Les nouveaux capteurs photographiques tentent de corriger les lacunes du Nord CE 5G de 2021.

+ Cliquer ici pour lire le test et la présentation détaillée du OnePlus Nord CE 2 5G

Le nouveau OnePlus Nord CE 2 5G conserve la prise jack et l’emplacement qui permet d’étendre le stockage via une carte mémoire microSD. OnePlus

2. Nokia G21

Prix: 189€ (64 GB), 199€ (128 GB). Système d’exploitation: Android 11. Écran: 6,5 pouces. Résolution: 720x1600 pixels. Mémoire vive: 4 GB. Stockage: 64 GB/128 GB. Poids: 190 grammes. Compatible 5G: non. Nombre de cartes SIM: 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD: oui. Prise jack: oui.

Nokia n’est plus vraiment Nokia. C’est l’entreprise finlandaise HDM Global qui utilise sous licence la prestigieuse marque. Le credo de la majorité de ses téléphones: robustesse et durabilité. Ce Nokia G21 d’entrée de gamme ne fait pas exception à la règle en formulant trois promesses majeures:

– Trois jours d’autonomie.

– Deux fois plus de mises à jour de sécurité que la concurrence, soit "au total 36 mises à jour de sécurité à compter de son lancement".

- Deux ans de mise à jour du système d’exploitation, "à compter de la date de lancement mondiale du Nokia G21."

Petite déception, l’appareil s’appuie sur l’ancien système d’exploitation Android 11, même si Nokia précise que l’appareil est "prêt pour Android 12".

Le Nokia G21 convoque une version pure et dure du système d’exploitation Android, sans les flonflons d’une surcouche logicielle. Nokia

3. Samsung Galaxy S22 Ultra

Prix: à partir de 1249€. Système d’exploitation: Android 12. Écran: 6,8 pouces. Résolution: 1440x3088 pixels. Mémoire vive: 8 GB. Stockage: 128 GB. Poids: 228 grammes. Compatible 5G: oui. Nombre de cartes SIM: 2. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD: non. Prise jack: non.

Trois modèles composent la nouvelle famille Galaxy S22 de Samsung: le S22, le S22 + et le S22 Utra. Sérieusement différent de ses deux cousins, le S22 Ultra récupère ainsi le stylet aux mille et une fonctions des anciens Galaxy Note.

Avec ses 6,8 pouces de diagonale, le S22 Ultra est un "monstre" aux dimensions XXL de 16,3 centimètres de long, 7,8 centimètres de large et 0,89 centimètre d’épaisseur. Poids: 229 grammes. Ses deux points d’excellence: l’écran 120 Hz (hertz) et la photographie, avec son arsenal composé de quatre capteurs.

Parmi les déceptions: le processeur considéré comme moins puissant que celui de l’iPhone 13 Pro Max par toute une série de tests publiés en ligne.