JO 2022: Sandrine Tas 28e du 1.000m en patinage de vitesse, Miho Takagi titrée

Sandrine Tas attendait plus de son 1.000 m: "Quelque chose de spécial n’est pas arrivé"

"Je m’attendais à plus", a confié la patineuse de vitesse.

Tas a bouclé sa course en 1:18.79, un peu plus de deux secondes au-dessus de son record de Belgique (1:16.46).

"Il est difficile d’expliquer pourquoi j’ai moins bien performé, peut-être ai-je simplement connu une mauvaise journée", a raconté Tas. "Ce n’est pas non plus un drame. Le temps était acceptable, mais tu espères faire quelque chose de spécial et ce n’était pas le cas aujourd’hui."

"La succession des courses ne commence pas à me peser, il y a plusieurs jours entre chaque course", a poursuivi celle qui est aussi une spécialiste du roller. "Avec les Mondiaux de roller et les épreuves de Coupe du monde de patinage j’ai l’habitude de disputer plusieurs courses en une journée."

Le 1.000m était la troisième épreuve de Tas à Pékin, après le 500m (28e) et le 1.500m (29e). Samedi, elle disputera encore le départ groupé. "Il ne me reste plus qu’un jour entre aujourd’hui et ma prochaine course. L’accent est maintenant mis sur la récupération et l’entraînement dans les virages rapides. Je suis prête et j’ai hâte d’y être."