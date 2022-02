Tour de l’Algarve: fracture du bras pour Baroncini, quatre abandons

Filippo Baroncini (Trek-Segafredo) souffre d’une fracture du bras à la suite de sa chute dans la 1e étape du Tour de l’Algarve (2.Pro) mercredi.

L’Italien, champion du monde espoirs, a été impliqué dans une chute massive à 13 km de l’arrivée. Il a été transporté à l’hôpital, où on a décelé une fracture du bras, a-t-il indiqué jeudi sur Twitter.

On note trois autres abandons dans cette course à étapes portugaise, ceux du Colombien Sebastian Molano (UAE Team Emirates) et des Portugais Francisco Campos (Efapel) et Ricardo Mestre (W52/FC Porto). Il reste donc 161 coureurs dans le peloton avant la 2e étape qui verra le peloton relier Albufeira à Fóia (Monchique) sur 182.4 km jeudi.