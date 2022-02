Dose booster en Wapi: découvrez le taux de vaccination de la population adulte de votre commune

Des vingt-trois entités de Wallonie picarde, Mont-de-l’Enclus fait figure de locomotive: 75,24% de sa population adulte éligible a déjà reçu sa dose booster.

Dix autres communes dépassent la barre des 70% : Rumes (73,08%), Ath (72,66%), Silly (71,64%), Chièvres (71,54%), Flobecq (71,44%), Antoing (71,11%), Frasnes-lez-Anvaing (71,03%), Leuze-en-Hainaut (70,65%), Brunehaut (70,61%) et Ellezelles (70,53%).

À l’autre bout du classement, c’est la commune d’Estaimpuis qui ferme la marche avec un taux de 61,13%. Au niveau des trois grandes villes de notre région, c’est la cité athoise qui affiche les meilleurs chiffres (72,66%), devant Tournai (68,03%) et Mouscron (65,94%).

Au total, plus de 192 000 citoyens âgés de 18 ans et plus sont entièrement vaccinés (avec la troisième dose) en Wapi. Il reste un potentiel d’environ 90 000 personnes.