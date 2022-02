Ligue des Champions: Salah troisième au classement des buteurs cette saison

L’Egyptien Mohamed Salah a inscrit son huitième but en six matches de Ligue des champions lors de la victoire de Liverpool contre l’Inter Milan mercredi, en Italie, et se retrouve sur le podium des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions cette saison.

Dans l’autre match de la soirée, l’ailier français Kingsley Coman a marqué son deuxième but de cette campagne européenne, répondant à l’ouverture du score de Chikwubuike Adamu, qui fait son entrée dans le classement.

Classement des buteurs de la Ligue des champions 2021/2022:

10 buts: Haller (Ajax Amsterdam)

9 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

8 buts: Salah (Liverpool)

7 buts: Nkunku (RB Leipzig)

6 buts: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mahrez (Manchester City)

5 buts: Benzema (Real Madrid), Mbappé (Paris SG), Messi (Paris SG), Sané (Bayern Munich)

4 buts: Danjumar Groeneveld (Villarreal), Goncalves (Sporting Portugal), Griezmann (Atlético Madrid)

3 buts: Adeyemi (RB Salzbourg), André Silva (RB Leipzig), Berghuis (Ajax Amsterdam), David (Lille), Dybala (Juventus Turin), Dzeko (Inter Milan), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Haaland (Dortmund), Malen (Dortmund), Nunez (Benfica), Okafor (RB Salzbourg), Paulinho (Sporting Portugal), Reus (Dortmund), Sterling (Manchester City), Vanaken (Club Bruges), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame)

2 buts: Álvaro Morata (Juventus Turin), Antony (Ajax Amsterdam), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Bernardo Silva (Manchester City), Cancelo (Manchester City), E. Capoue (Villarreal), Chiesa (Juventus Turin), Claudinho (Zenit Saint-Pétersbourg), Coates (Sporting Portugal), Coman (Bayern Munich), Díaz (Porto puis Liverpool), Dos Santos Pedro (Shakhtar Donetsk), Fernando (Shakhtar), Foden (Manchester City), Forsberg (RB Leipzig), Gnabry (Bayern Munich), Jorginho (Chelsea), Kroos (Real Madrid), Lukaku (Chelsea), Mané (Liverpool), Müller (Bayern Munich), Nmecha (Wolfsburg), Rakitic (Séville FC), Rits (Club Bruges), Rodrygo (Real Madrid), Sarabia (Sporting Portugal), Siebatcheu (Young Boys), Steffen (Wolfsburg), Szoboszlai (RB Leipzig), Thill (FC Sheriff), Traore (FC Sheriff), Vinícius Júnior (Real Madrid), Wijnaldum (Paris SG), B. Yilmaz (Lille)

1 but: Adamu (Salzbourg), Aké (Manchester City), Alaba (Real Madrid), Alex Sandro (Juventus Turin), Baku (Wolfsburg), Bellingham (Dortmund), Blind (Ajax Amsterdam), Brozovic (Inter Milan), Chalobah (Chelsea), Choupo Moting (Bayern Munich), Christensen (Chelsea), Chukwueze (Villarreal), Correa (Atlético Madrid), De Paul (Atlético Madrid), de Vrij (Inter Milan), Demiral (Atalanta Bergame), Díaz (AC Milan), Elia (Young Boys), Fati (FC Barcelone), Freuler (Atalanta Bergame), Garmash (Dynamo Kiev), Gerard Moreno (Villarreal), Ghezzal (Besiktas), Gilberto Junior (Benfica), Gomes (Lille), Gosens (Atalanta Bergame), Grealish (Manchester City), Greenwood (Manchester United), Gueye (Paris SG), Havertz (Chelsea), Hefti (Young Boys), Henderson (Liverpool), Herrera (Paris SG), Hudson-Odoi (Chelsea), Ikone (Lille), Ilicic (Atalanta Bergame), James (Chelsea), Joan Jordan (Séville FC), Jota (Liverpool), Kean (Juventus Turin), Keita (Liverpool), Klaassen (Ajax Amsterdam), Kulusevski (Juventus Turin), Kuzyaev (Zenit Saint-Pétersbourg), Larin (Besiktas), Leão (AC Milan), Maguire (Manchester United), Malinovskyi (Atalanta Bergame), Marco Asensio (Real Madrid), Messias (AC Milan), Mir (Séville FC), Montero (Besiktas), Morato (Benfica) Moreno (Villarreal), Mukiele (RB Leipzig), Muriel (Atalanta Bergame), Musiala (Bayern Munich), Neres (Ajax Amsterdam), Ngamaleu (Young Boys), Nikolov (FC Sheriff), Ocampos (Séville FC), Oliveira (Porto), Origi (Liverpool), Ozdoev (Zenit Saint-Pétersbourg), Paco Alcácer (Villarreal), Palmer (Manchester City), Palomino (Atalanta Bergame), Pasalic (Atalanta Bergame), Pessina (Atalanta Bergame), Pino (Villarreal), Piqué (FC Barcelone), Porro (Sporting Portugal), Rafa Silva (Benfica), Rakitskiy (Zenit Saint-Pétersbourg), Rashford (Manchester United), Rebic (AC Milan), Rieder (Young Boys), Rieks (Malmö), Rodrigues (Benfica), Sánchez (Inter Milan), Sancho (Manchester United), Santos (Sporting Portugal), Sierro (Young Boys), Skriniar (Inter Milan), Suárez (Atlético Madrid), Susic (RB Salzbourg), Sutormin (Zenit Saint-Pétersbourg), Tabata (Sporting Portugal), Tadic (Ajax Amsterdam), Taremi (Porto), Telles (Manchester United), Thiago Alcantara (Liverpool), Tomori (AC Milan), Trigueros Munoz (Villarreal), Vidal (Inter Milan), Walker (Manchester City), Wendel (Zenit Saint-Pétersbourg), Wöber (RB Salzbourg), Yakhshiboev (FC Sheriff), Yansane (FC Sheriff), Yaremchuk (Benfica), Ziyech (Chelsea)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93

(tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 140 buts

2. Lionel Messi (Paris SG) 125

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 82

4. Karim Benzema (Real Madrid) 76

5. Raul 71

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry et Thomas Müller (Bayern Munich) 50

9. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48

. Andrei Shevchenko 48