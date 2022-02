Des demi-finales 100% carolos

Les Étoilés d’Ere auront offert une superbe performance. Mais ce ne sera pas suffisant pour rejoindre les demi-finales.

Ransart – Etoilés Ere 3-3 (tirs au but: 4-3)

Ce n’est pas les quelques absences qui allaient empêcher les Tournaisiens de vendre chèrement leur peau. Dans un match spectaculaire, ils finiront par s’incliner à la lotterie fatale des tirs au but. Menés 1-0, ils avaient réussi à inverser la vapeur grâce à Theunis et Vandenniewenborg. La puissance carolo prendra ensuite le dessus. C’était 3-2 à l’heure de jeu. Mais les Etoilé ne lâchaient pas leur duel. Fidalgo offrait l’égalisation quelques minutes plus tard. Le score n’évoluera plus jusqu’à la fin de la rencontre. Menés deux fois au score au cours de la partie, les Ransartois ont su réagir et fini par patienter jusqu’à la séance de tirs au but pour se hisser en demies. "C’était un vrai match de Coupe, analyse le joueur-entraîneur Laurent Castellana. C’est parti dans tous les sens. On a su revenir à chaque fois dans le match en restant calmes et bien en place. Les conditions n’étaient pas faciles avec la pluie et le vent. Le club voulait qu’on atteigne les demies, c’est fait. Maintenant, ce n’est que du bonus. On peut désormais se concentrer sur le match de championnat de dimanche à Molenbaix." Les demi-finales verront s’opposer Gerpinnes et Montignies d’un côté. De l’autre, on retrouvera un duel entre Monceau et Ransart.

Gerpinnes 6 - Jemappes 0

Giuseppe Di Maggio poursuit sa belle série à la tête des Verts, portés par un grand Adriano Pasquale, auteur d’un quadruplé. Les Gerpinnois filent en demi-finales. "On a su se rendre le match facile, explique le coach local. Le score était de 3-0 à la pause. En seconde, le bloc est resté en place et on a déroulé. Le match nous tenait à coeur, il y avait un engouement incroyable autour de cette rencontre. La demie contre Montignies sera l’occasion de voir mon ami Thierry Briquet. " C’est leur septième victoire consécutive toutes compétitions confondues. "Il faut vite se reconcentrer sur le championnat avec le match décisif pour la deuxième tranche face à Froidchapelle dimanche."

Le Roeulx 0 - Monceau 0 (tirs au but: 4-5)

Les Moncellois passent aux tirs au but. Une qualification qui va faire du bien au moral. "Les conditions étaient compliquées mais les joueurs ont fait preuve d’une énorme mentalité, lance le T1 Michel Dufour, très satisfait de son équipe. Je ne savais pas qu’on pouvait mettre notre bleu de chauffe pour se sortir d’une telle situation, je suis agréablement surpris. Je veux des compétiteurs et les gars l’ont compris. Ils veulent tout gagner. C’est de bon augure en vue de notre déplacement à Morlanwelz qui joue sa survie en P1."