Les Red Flames s’imposent face à la Slovaquie en ouverture de la Pinatar Cup

Les Belges ont déroulé en deuxième mi-temps.

La Belgique s’est imposée 4 à 0 face à la Slovaquie pour son premier des trois matches de la Pinatar Cup, un tournoi international de football féminin, mercredi dans la région de Murcie en Espagne.

Les Red Flames préparent leurs prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 et son championnat d’Europe cet été en Angleterre.

Hannah Eurlings avait ouvert la marque pour les Belges à la demi-heure de jeu (1-0, 33e). En seconde période, Janice Cayman doublait la mise à la 71e minute (2-0). Tine De Caigny, à la 90e minute, ajoutait un 3e but (3-0) et dans les arrêts de jeu Sarah Wijnants fixait les chiffres définitifs à 4-0 (90+1).

Ives Serneels était privé notamment de Tessa Wullaert, blessée, et a emmené 28 joueuses avec lui en Espagne.

Les Red Flames joueront samedi en demi-finales contre le pays de Galles vainqueur de l’Ecosse 3 à 1 dans l’autre rencontre du groupe A.

Le troisième match se jouera le mardi 22 février soit contre la Russie soit contre l’Irlande. Mercredi, dans le groupe B, l’Irlande a en effet battu la Pologne (2-1) alors que la Russie s’est imposée aux tirs au but (3-0) face à la Hongrie (2-2 après les 90 minutes).

La Belgique doit aller affronter le Kosovo et l’Albanie, chez eux, pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril. Le championnat d’Europe, prévu l’an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroule lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l’Italie et l’Islande.