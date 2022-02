Genk, en supériorité numérique, assomme Malines

Les Genkois n’ont pas laissé beaucoup d’espoir aux Malinois, réduits à 10 après 25 minutes de jeu.

Mercredi soir, Genk a disposé de Malines sur le score de 4-1, dans le cadre d’un match reporté de la 24e journée de championnat. Les buts ont été inscrits par Oyen (5e), Sadick (66e), Bongonda (80e) et Onuachu (86e) pour Genk et Cuypers (46e) pour Malines. Genk se rapproche ainsi de Malines au classement et se donne de l’air dans la bataille pour les playoffs 2.

Après une occasion de choix manquée par Schoofs de la tête (3e), un Racing opportuniste en a profité pour ouvrir le score par l’intermédiaire d’Oyen (1-0, 5e) sur un contre bien mené par Onuachu puis Tresor en passeur décisif.

Malines a ensuite vu la situation se compliquer davantage lorsque Peyre a écopé d’un carton rouge en tacklant sèchement Onuachu alors qu’il était le dernier homme (25e).

Au retour des vestiaires, les Malinois ont surpris tout le monde en égalisant sur corner grâce à une reprise acrobatique de Cuypers (1-1, 46e) que Vandevoordt n’a pu qu’effleurer. Malgré une certaine fébrilité, le Racing Genk a néanmoins réussi à reprendre la tête: après un coup franc repoussé par le mur malinois, Ito a déposé le ballon sur le crâne de Sadick qui a crucifié Coucke à bout portant (2-1, 66e).

Dans une fin de rencontre décousue, Bongonda a profité d’un nouveau centre d’Ito mal négocié par la défense pour alourdir le score (3-1, 80e) avant qu’Onuachu ne convertisse lui-même un centre tendu du Japonais dans les six mètres (4-1, 86e).

Au classement, Genk se donne un peu d’air à la 8e place et engrange une 3e victoire en 4 matchs. Avec 41 points, les Limbourgeois reviennent à 1 point de Malines, 7e avec un match de moins. Louvain, premier adversaire des deux équipes dans la course aux playoffs 2, compte 36 points.