Farid répond à votre question météo: la tempête Eunice se confirme pour vendredi avec beaucoup de vent

La question du jour à Farid est celle de Guy de Ath (Hainaut): "Bonjour Farid , est-ce réellement une tempête qui va s’abattre sur le pays vendredi? Qu’en est-il pour Ath? Merci beaucoup!". Farid lui répond et donne ses prévisions.

Bonjour Guy! En effet, c’est bien une tempête dénommée Eunice qui va balayer le pays ce vendredi. Le gradient de pression est élevé sur l’Europe et on attend un premier coup de vent ce mercredi soir. Cependant, c’est vendredi que le plus gros est à craindre avec le creusement d’une dépression assez explosive en phase avec le courant Jet d’altitude. Elle donnera une tempête assez sérieuse sur l’Angleterre et en mer du nord et notre pays assez proche devrait en subir les effets: Je table sur un pic de rafales entre 12 et 19H avec les valeurs suivantes (estimation):

- 100 à 125 voire 130 km/h à la mer

- 95 à 110 km/h sur le Hainaut occidental l’ouest de Bxl jusqu’au nord

- 85 à 100 km/h sur le Hainaut central, les Brabants jusque Liège

- 80 à 90 km/h sur Namur et le Condroz + Ardenne

- 75 à 85 km/h sur le sud du relief ardennais

Une tempête donc assez sérieuse à ne pas prendre à la légère mais le calme reviendra en soirée avec le retranchement des rafales sur les Pays-Bas.

Et pour le reste du pays?

Le vent soufflera encore fort en matinée avant de se calmer après 8-9H retombant à 55-70 km/h de secteur ouest. Le soleil fera quelques apparitions grâce à une dorsale anticyclonique surtout des Flandres au Hainaut et l’ouest de la capitale. Encore l’une ou l’autre averse sera possible sur le sud et même un peu de neige fondante > 600 M.

L’après-midi, un calme relatif avec du vent de sud-ouest ne dépassant plus 35 à 50 km/h et une météo sans histoires. Il fera sec, lumineux mais le voile s’épaissira à nouveau depuis les Flandres avalant tout le royaume après 15 H. Il fera plus frais mais ça restera doux avec 5 à 9°C et en soirée, quelques gouttes reviendront par la France. Le vent sera encore acceptable avec 45 à 55 km/h de sud-ouest.